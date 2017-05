'We gaan trouwen als Feyenoord weer kampioen is'

‘Als Feyenoord kampioen wordt gaan we trouwen’, dat was de deal die Ken en Sandra in 1999 met elkaar sloten. De jaren verstreken en het kwam er maar niet van, tot het op 14 mei 2017 dan toch gebeurde.

Op de knieën

Op beelden van Omroep Zeeland is te zien hoe Ken na achttien jaar dan toch op zijn knieën moet. Sandra zegt ‘ja’ en dus stapt het stel uit het Zeelandse Axel binnenkort in het huwelijksbootje.