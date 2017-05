Unitedfans uit alle hoeken van de aarde: Ik denk 2-0

Supporters van Ajax die de reis naar Stockholm maakten komen vooral uit Amsterdam en omgeving. Dat geldt niet voor de fans van Manchester United. Die club trekt fans uit alle delen van de wereld. Metro sprak voor de Friends Arena vier United-fans uit: Sydney, Hongkong, Palestina en Armenië.

Matthew Tok

Ik kom uit Sydney, Australië en uit een gezin van voetbalgekken. Mijn oom is een grote Liverpool-fan en mijn vader nam hem altijd in de maling. Om hem te sarren zijn we eigenlijk United-supporter geworden. Dat was op mijn zesde en ik ben sindsdien altijd United-fan gebleven. Speciaal voor deze finale ben ik naar Stockholm gekomen. Ik ben dinsdag aangekomen en donderdag vlieg ik terug. Van Sydney vloog ik op Singapore en vandaar naar München en daarna naar Stockholm. Ik ben 35 uur onderweg geweest en donderdag vlieg ik dezelfde route weer terug. Dus United kan voor mij maar beter winnen. Wat ik van Ajax weet? Best veel eigenlijk. Het is een jonge ploeg, die tweede is geworden in de Nederlandse competitie. Maar deze wedstrijd is niet in hun comfort zone, De Amsterdam ArenA. Je zag wat er bijna gebeurde in Lyon. Daarom denk ik dat United gaat winnen met 2-0.

Brian Chang

Ik kom uit Hongkong. We zijn hier speciaal voor de finale naar toe gekomen. Sommige van ons zijn vanmorgen aangkomen en gaan na de wedstrijd meteen alweer terug. United gaat zeker winnen, daar twijfel ik geen moment aan. Ik denk 2-0. Ajax is een sterk team met snelle jonge spelers, daar moet United voor uitkijken. Wij zijn allemaal United-fans sinds de jaren 90, toen Engels voetbal voor het eerst werd uitgezonden in Hongkong. Unied is heel populair bij ons. We zijn ook naar de laatste competitiewedstrijd tegen Crystal Palace geweest.

Hasan Asad

Onze spelers zijn van een totaal andere categorie dan die van Ajax, ook al heeft die club jonge getalenteerde voetballers. Ajax heeft geen ervaring in Europese wedstrijden. Onze spelers wel en daarom gaan we winnen. We zijn weliswaar zesde geworden, maar daarom ligt de focus van United volledig op deze wedstrijd. Dit wordt onze beste wedstrijd van het seizoen. Ajax wil eindelijk weer eens een Europese titel sinds 1995. Maar het wordt gewoon 2-0 voor United, let maar op.

Vanand Haghverdian

Ik kom uit Armenië, maar ik woon in Zweden. Ik ben een grote United-fan, maar ik vrees dat Ajax sterker is. Het is een heel goed, jong team. Zij spelen het voetbal dat ik graag zie. Ik heb niets met José Mourinho. Hij speelt veel te voorzichtig en te defensief. Met de spelers die we hebben zouden we veel aanvallender moeten spelen. Henrikh Mkhitaryan is onze nationale held in Armenië en met hem voetbalt United altijd beter. Ajax is misschien een sterker team, toch denk ik dat United in de verlenging gaat winnen.