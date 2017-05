Ajax letterlijk en figuurlijk maatje te klein

Het betonvoetbal van Manchester United-coach José Mourinho was Ajax woensdag in de finale van de Europa League iets te machtig. Zo slaagden de Amsterdammers er niet in om precies veertien maanden na het overlijden van clubicoon Johan Cruijff de eerste Europese beker in 22 jaar te bemachtigen. In de Friends Arena in Stockholm ging Ajax even pijnlijk als kansloos met 0-2 ten onder. De ploeg van trainer Peter Bosz had dit seizoen in Europa zo geïmponeerd met subtiel, lichtvoetig en vooral aantrekkelijk voetbal, maar juist in de belangrijkste wedstrijd van het jaar stond Ajax stijf van de zenuwen en lukte er vrijwel niets.

Natuurlijk werd er geblunderd bij de eerste tegentreffer (Jaïro Riedewald), maar het was toch vooral de pure kracht en lengte van United-spelers als Paul Pogba en de vaak verguisde Marouane Fellaini waar Ajax zich op stukbeet. De speelwijze van United was even simpel als effectief. Compact en afwachtend loerde de nummer zes van de Premier League op een foutje van hun tegenstanders. Bij balbezit laat Mourinho zijn ploeg constant hoge ballen op Pogba en Fellaini spelen, die vervolgens ieder kopduel winnen.

De zeperd in de finale was zuur en komt hard aan in Amsterdam. Maar het blijft natuurlijk sowieso een uitstekend Europees seizoen voor Ajax. Bosz kende een stroeve start, maar kneedde in no-time een aantrekkelijk voetballend team. Dat de spelers steeds dichter naar elkaar toegroeiden is ook een grote verdienste van de coach. Hij sneed immers op tijd in de selectie, zodat er een groep overbleef die bereid was voor elkaar door het vuur te gaan. Ondanks de grote financiële belangen en de vele persoonlijk verschillende interesses is dit Ajax de afgelopen maanden steeds meer een vriendenteam geworden. En dat op zich is al een unicum in het huidige voetbal, waar voetballers vaak alleen aan hun eigen (financiële) belang denken.

Dat Bosz erin is geslaagd om een vriendenploeg te smeden en dat hij Ajax tegelijkertijd ook nog aantrekkelijk en aanvallend heeft laten spelen, mag gerust een topprestatie genoemd worden. Voor het eerst sinds tijden gingen Ajax-fans dit seizoen weer met plezier naar de ArenA toe. Want vooral in eigen stadion bleken de Amsterdammers dit seizoen ongenaakbaar. Tenminste, toen Bosz zijn ploeg op de rails had. Want eerder in het voetbaljaar verspeelde Ajax, achteraf gezien, de kansen op de landstitel door in de eerste twee thuiswedstrijden in de competitie vijf punten te laten liggen tegen laagvliegers Roda JC en Willem II.

Vooral in de Europa League bleek de ArenA een onneembare vesting. Ajax won alle zeven thuiswedstrijden in het toernooi tegen respectievelijk: Panathinaikos, Standard Luik, Celta de Vigo, Legia Warschau, FC Kopenhagen, Schalke 04 en Olympique Lyon. De beelden van de afgetekende zege (4-1) op Lyon gingen de hele wereld over en de vergelijking met grote Ajax-ploegen uit het verleden was snel gemaakt. Maar in Europese uit-wedstrijden was dit Ajax vaak twee en soms wel drie klassen minder in thuisduels. Zo bleek ook woensdag in de Zweedse hoofdstad. Ondanks de massale steun van de duizenden Ajax-fans lukte het de jonge ploeg van Bosz niet om voor de derde keer op rij miraculeus te ontsnappen in de Europa League.