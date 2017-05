'Toen hij floot wist ik dat ik finale zou missen'

Uitgerekend de man wiens mentale kracht Ajax dit Europese seizoen zoveel heeft gebracht, moet de finale van de Europa League tegen Manchester United missen. Pechvogel Nick Viergever moest door een eerdere schorsing ook de eerste halve finale al aan zich voorbij laten gaan.

„Op het moment dat er gefloten werd voor die vrije trap wist ik dat ik de finale zou missen en ik dacht: Jezus, nee”, reageert de verdediger ontgoocheld. „Finales speel je niet zo vaak en nu moet ik langs de kant zitten in Stockholm als we tegen Manchester United spelen. Die eerste gele kaart was niet nodig maar die tweede moest ik pakken. Dat kost mij de finale, dat doet heel erg pijn. Na mijn rode kaart was het op hoop van zegen. Maar we hebben laten zien dat we mentaal heel sterk zijn. Langs de kant was het in de laatste tien minuten billen knijpen. Ik liep een beetje te ijsberen, dat was vreselijk.”

„Wat we bij Schalke niet deden, deden we nu fantastisch. We kregen in de eerste helft kans op kans. We speelden gewoon heel goed. Na die treffer van Kasper Dolberg hadden we natuurlijk die 2-0 moeten maken. Maar uit het niets staat het opeens 2-1 voor Lyon, mede door een fout van mij. Dat was zo zonde, zo onnodig.”