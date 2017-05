‛Onduidelijk of doellijntechnologie vervolg krijgt’

Jarenlang werd er gesproken over videohulpmiddelen in het betaalde voetbal. Pas dan zou de populairste sport in de wereld eerlijk worden. Na iedere cruciale arbitrale dwaling laaide de discussie weer hoog op. Na veel wikken en wegen was de KNVB bereid om afgelopen seizoen nieuwe systemen te testen in het Nederlandse betaalde voetbal.‛’

Eindelijk zouden doelpunten niet meer onterecht worden afgekeurd en schwalbes en smerige overtredingen eerlijk worden bestraft. De KNVB zette de ‘videoscheids’ in het bekertoernooi in en bij de finales van de play-offs om promotie en degradatie. Bij competitiewedstrijden werd een half seizoen in De Kuip en een half seizoen in De ArenA doellijntechnologie toegepast. Maar juist dit selectieve gebruik van de technische hulpmiddelen heeft dit seizoen veel woede opgewekt bij supporters van benadeelde ploegen. Zo won Feyenoord de topper tegen PSV door de doellijntechnologie, verloor NEC van NAC na ingrijpen videoref en zag MVV een speler uit het veld gestuurd worden na een beslissing van de videoscheidsrechter.

Ergens beginnen

„We moeten ergens beginnen en zitten nu nog in een testfase”, reageert Bram Groot van de KNVB op het selectieve gebruik van de systemen. „We hebben dit in samenspraak met de clubs gedaan en bewust gekozen voor de finales van de play-offs. Juist omdat er zoveel op het spel staat. Dan is het belangrijk dat alles eerlijk verloopt. Vanwege de hoge kosten was het niet mogelijk om in alle Eredivisiestadions doellijntechnologie in te voeren en speciaal voor de finales van de play-offs hebben we toestemming gekregen van de IFAB (de internationale spelregelcommissie, red.) om de videoref in te zetten.”

De KNVB begrijpt ook niets van de kritiek dat het Nederlandse betaalde voetbal zich met deze tests als proefkonijn laat gebruiken voor de grote Europese competities. „Het is juist een eer dat wij dit als eerste mogen doen. We willen toch allemaal dat het voetbal eerlijker wordt?”

Groot kon nog niet zeggen of de test volgend seizoen een vervolg krijgt. „Dat weten we nog niet. Dat hangt af van de evaluatie en wat de IFAB van plan is. ,,Dat is nu nog niet duidelijk. Volgend seizoen hopen we op meer inzet in de beker en de play-offs. Je ziet dat het in wedstrijden met grote belangen een enorme toevoeging kan zijn. Het liefst hebben we vanaf seizoen 2018/2019 alle Eredivisiewedstrijden live met videoscheidsrechter, maar die beslissing is voor later en aan de IFAB.”