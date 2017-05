Maastricht kleurt roze: Dumoulin wordt gehuldigd

Dumoulin won zondag als eerste Nederlander de Ronde van Italië. Dat deed hij door in de afsluitende tijdrit af te rekenen met de concurrentie. Na afloop van die tijdrit liet hij zelf overigens blijken niet echt op een huldiging te zitten wachten: „Ik zou het ook prima vinden om lekker de barbecue aan te zetten en in de tuin te zitten”, verklaarde hij toen.

De huldiging vindt plaats om 19:30 uur en de gemeente verwacht ,,gezien de gekte van de afgelopen dagen enorm veel mensen". Ook burgemeester Annemarie Penn-te Strake kijkt ernaar uit Dumoulin in het zonnetje te zetten: „Als stadsbestuur, maar eigenlijk als hele stad, zijn wij natuurlijk ontzettend ‘gruuts’ op Tom. Hij verdient een prachtig eerbetoon."

In Maastricht zijn ze trots op Tom Dumoulin. De in hun plaats geboren wielrenner won afgelopen weekeinde de Giro d’Italia. Als blijk van waardering wordt Dumoulin woensdagavond door zijn stadsgenoten gehuldigd.

