Klaassen: Meneer Cruijff zou blij van ons worden

Met een prachtige techniek en soms puur op karakter. Het is de perfecte beschrijving van het Europa League-seizoen van Ajax, maar het zou ook zomaar de omschrijving van aanvoerder Davy Klaassen kunnen zijn. De 24-jarige ras-Ajacied is de turbodiesel van het huidige succesteam van trainer Peter Bosz.

De Amsterdammers verwenden hun fans dit voetbaljaar met een paar prachtige wedstrijden. Vooral in De ArenA steeg Ajax in Europese duels tot een zeer hoog niveau. Maar dat deze ploeg ook op karakter een resultaat over de finish kan slepen, lijkt een verdienste van Bosz.

„Ik denk niet dat je kán werken aan een vechtersmentaliteit of aan onverzettelijkheid”, reageert Davy Klaassen. „Dat is iets wat dit seizoen ontstaan is. We kregen de speelstijl onder de knie en daarin moet iedereen er echt helemaal voor gaan. We hebben daardoor soms het gevoel onoverwinnelijk te zijn. Zoals altijd heeft Ajax heel veel ‘mooi-voetballers’, maar dit seizoen ook met karakter.”

Dat Ajax zo’n prachtig seizoen beleeft, hadden weinig mensen verwacht. Helemaal na de maand augustus van vorig jaar waarin Ajax faalde met zeperds tegen Roda JC, Willem II en FK Rostov. „Het is zo’n wereld van verschil hoe we aan het begin van het seizoen speelden en hoe wij nu voetballen”, kijkt Klaassen terug. „Op dit moment kunnen we hele wedstrijden domineren. Het lukt niet elke wedstrijd, maar in veel duels heb ik het gevoel ‘wij zijn echt de baas hier’. Aan het begin van het seizoen wilden we dat heel graag en spraken we daar veel over, maar toen lukte dat niet. Alles moet op elkaar afgestemd zijn. Eén meter, of één seconde eerder vertrekken kan echt een heel groot verschil zijn.”

Belangrijk bij de ontwikkeling van Ajax was de zogenoemde ‘vijf secondenregel’. „De vijf secondenregel is op zich niet zo moeilijk, maar het druk zetten op de tegenstander, dat is in het begin wel lastig”, legt Klaassen uit. „Het was heel frustrerend dat het niet meteen lukte. En als dit systeem niet lukt, dan loop je je helemaal een ongeluk. We hadden nog niet de ‘feeling’ met z’n allen. ‘Als hij daar loopt, moet ik daar’, enzovoort. Nu zie je dat we heel compact spelen. Óf we gaan met iedereen naar voren, óf met iedereen naar achteren. Maar het heeft inderdaad tijd gekost. We hebben het druk zetten ook op verschillende manieren geprobeerd en op een gegeven moment kwamen we uit op een manier die we prettig vonden. Het was een proces, want dan zijn er toch weer teams die er een antwoord op vinden waardoor wij het weer even moeilijk krijgen. Dan moesten wij dáár weer wat op vinden en nu zijn we zover dat we tegen elke opbouw van een tegenstander wel een antwoord hebben. Het kost echter tijd om zoiets helemaal ingeslepen te krijgen. Nu zal het ons niet snel meer gebeuren dat we thuis punten morsen tegen Roda JC en Willem II. Dat waren natuurlijk heel dure punten in de competitie.”

Niet bang

Ajax bleef dit seizoen groeien en de selectie kreeg rond de winterstop ook nog eens steun van een paar nieuwe gezichten. Justin Kluivert en miljoenenaankoop David Neres kwamen bij de groep. „In de huidige selectie hebben we veel mogelijkheden. Dat is één van onze sterke punten. Ik weet nog dat we in de winterstop niemand als rechtsbuiten hadden. ‘Bertje’ Traoré was naar de Afrika Cup en Anwar El Ghazi zou weggaan en toen hadden we eigenlijk niemand. Dat is nu heel anders. We hebben nu zes buitenspelers, die niets voor elkaar onderdoen. Dat geeft aan dat iedereen dit seizoen steeds beter is geworden. We hebben vorige jaren ook goede spelers gehad, maar er is dit seizoen gewoon echt iets ontstaan. Wij spelen heel goed op dit moment, als meneer Cruijff dit zou zien, dan denk ik dat hij er blij van zou worden. De afgelopen maanden ben ik ook totaal niet bang geweest dat we er in een wedstrijd niets van zouden bakken, zoals we vorig seizoen nog weleens hadden. Dat is heel fijn. Een soort onoverwinnelijk gevoel.”

Dat is een fijne gedachte voor de Ajacieden met oog op de finale tegen Manchester United. „Het geeft een machtig gevoel om in de finale te staan. Helemaal omdat je altijd hoorde dat een Nederlandse ploeg nooit meer een finale zou halen en dat Ajax met een veel te jonge ploeg speelt. We hebben laten zien dat het op de voetballende manier, de Ajax-manier, toch mogelijk is. Het mooiste van het proces van dit seizoen vind ik waar we nu staan. Het gevoel dat we met z’n allen nu hebben. Er zijn natuurlijk heel veel mooie momenten geweest, maar dit huidige gevoel vind ik het mooist. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat wij favoriet zijn tegen United, dat is eigenlijk heel raar natuurlijk. Maar dat geeft wel aan hoe we zijn gegroeid dit seizoen.”

Eindeloos

Klaassen wordt moe van de vragen of hij vertrekt komende zomer, maar begrijpt dat ze gesteld worden. „Ik denk dat dit mijn beste jaar is bij Ajax. Maar dat is ook logisch, je hoort ieder jaar iets beter te worden. Ik denk dat niemand het mij kwalijk zou nemen als ik naar het buitenland zou gaan. Maar ik moet het zelf ook willen en het gevoel moet goed zijn. Ik kan er nu niet veel eerlijks over zeggen en ik heb ook wel iets anders aan mijn hoofd. Maar ik ben niet de enige met een goed seizoen. We zijn allemaal beter geworden. Er is niet één speler in dit team die aan het begin van het seizoen top was en nu slecht. Bij iedereen ging het aan de start van dit seizoen wat moeizaam, maar iedereen is gegroeid en veel beter geworden. We hebben ons spelsysteem ook eindeloos getraind. Iedereen weet van elkaar globaal wat zijn taken zijn, dus als je op iemands positie terechtkomt, dan weet je wat er daar gevraagd wordt.”

Het aantrekkelijke en aanvallende spel van Ajax is ook in de rest van Europa niet onopgemerkt gebleven. Vooral in de Engelse media verschenen lyrische verhalen met vergelijkingen met het grote Ajax uit het verleden.

„Het is een eer om met die gasten uit 1995 vergeleken te worden, maar het is niet zo dat we er daarom al zijn. Dan moeten we de vergelijking doortrekken en die cup maar pakken ook. We moeten United overrompelen, zoals we in elke thuiswedstrijd in de Europa League hebben gedaan.”

Euforie

De euforie onder Ajax-fans is enorm. Duizenden zijn er de afgelopen dagen naar Stockholm afgereisd. Alleen gisteren vlogen al 39 vluchten op de Zweedse hoofdstad met supporters. „Mooi om te zien wat een moeite alle fans doen om erbij te zijn. Er is zelfs iemand die een vliegtuig heeft gecharterd. Leuk om te lezen, maar op een gegeven moment moeten wij ons daarvan afsluiten. Wij hebben natuurlijk kaarten gekregen voor onze familie en vrienden. Daarom hebben we ook gezegd dat we dat nu allemaal wilden regelen. Nu is dat klaar. Iedereen kan zijn naaste familie meenemen en dat is prima.”

Feyenoord

Over naaste familie gesproken, Klaassens broertje Aron is een grote Feyenoord-supporter. „Haha, ja natuurlijk heb ik hem gefeliciteerd met de landstitel. Dat hoort erbij. Ach ja, het zat eraan te komen. Als je na 34 wedstrijden bovenaan staat, heb je de titel verdiend. Hij gaat ook mee naar Stockholm, ja natuurlijk. Of hij in een Ajax-shirt gaat zitten? Nee, dat denk ik niet. Maar familie gaat boven alles.”