Het rapport van landskampioen Feyenoord

Bijna alle spelers van Feyenoord stegen dit seizoen regelmatig boven zichzelf uit. Metro geeft de kampioenen (die minimaal vijf keer 60 minuten speelden) een rapportcijfer. Maar liefst drie spelers krijgen een 9!

Nicolai Jørgensen 9

Zonder goals geen titel. Wat is het dan heerlijk om een topscorer als Nicolai Jørgensen in de gelederen te hebben. Een subliem werkje scouting van Feyenoord, want de Deen werd voor slechts 3,5 miljoen euro opgepikt bij FC Kopenhagen. Daar kwam hij nooit verder dan 15 goals en hij had nooit kunnen denken dat hij dat aantal in het shirt van Feyenoord sneller dan gedacht zou passeren. De eerste belangstelling vanuit de Premier League is dan ook al op gang gekomen, al zegt ‘Nico’ dolgraag in De Kuip te willen blijven. Er is tenslotte nog een stap te zetten, want Jørgensen zou in de grote wedstrijden zichzelf meer mogen laten gelden.

Karim El Ahmadi 9

Dirigent. Een beter woord is er niet om de rol van Karim El Ahmadi te omschrijven. Hij bepaalt wat er op het middenveld gebeurt. Druk zetten of juist even op adem komen? De bal rustig rondspelen of snel de voorste linie bedienen? En dan ook nog als een pitbull verdedigen. Dit is zíjn kampioenschap.

Jens Toornstra 9

Het is bijna niet te geloven wat voor een ontwikkeling Jens Toornstra dit seizoen heeft doorgemaakt. In het begin leek hij te moeten vrezen voor zijn plek in het basiselftal, maar al snel maakte de aanvallende middenvelder duidelijk dat Giovanni van Bronckhorst niet meer om hem heen kon. Doelpunten, assists en een onvoorstelbaar loopvermogen maken van hem de ideale moderne middenvelder.

Tonny Vilhena 8,5

Als iemand zich niet gek laat maken is het Tonny Vilhena. Laat hem maar gewoon rauzen op het veld. Tegenstanders opjagen, af en toe een beuk uitdelen en met steekpassjes strooien. Ondanks zijn treurige familieomstandigheden (zie pagina 25) was het exponent uit de eigen jeugdopleiding dit seizoen een van de drijvende krachten achter de kampioensploeg. Niets of niemand krijgt hem klein.

Brad Jones 8

Het is de droom van elke technisch directeur: ergens gratis een speler oppikken en hem vervolgens zien uitgroeien tot een belangrijke steunpilaar van de ploeg. Brad Jones bleek een meer dan uitstekende vervanger van de geblesseerde Kenneth Vermeer te zijn. Toen de ex-Ajacied eenmaal weer fit was, piekerde Van Bronckhorst er niet over om de Australische sluitpost onder de lat vandaan te halen.

Eric Botteghin 8

Eigenlijk zou elke voetballiefhebber een keer met Eric Botteghin in gesprek moeten gaan. Met een heerlijk accent kan de Braziliaan in het Nederlands smakelijk over voetbal praten. Al is hij meer van het spreken met zijn voeten. En hoe. Want ondanks de nodige scepsis rond zijn overgang van FC Groningen naar Rotterdam-Zuid is hij nu een rots in de branding. Bovendien zorgde hij voor doorslaggevende doelpunten tegen PSV en FC Twente. Botteghin is goud waard voor Feyenoord.

Jan-Arie van her Heijden 7,5

Hij werd eigenlijk al afgeschreven, of liever gezegd afgeserveerd. Jan-Arie van der Heijden was niet goed genoeg voor dit Feyenoord. Maar de centrale verdediger heeft wraak genomen op zijn criticasters én zichzelf. Hoe sterk zijn zelfvertrouwen dit seizoen is gegroeid blijkt uit zijn kapbewegingen en scharen die ‘Jan-Scharie’ er zo nu en dan uitgooit. Maar belangrijker: verdedigend en opbouwend was er weinig op hem aan te merken.

Eljero Elia 7,5

De ene keer oogde hij net een tikje te zwaar en vermoeid, de andere keer was hij weer onnavolgbaar voor zijn directe tegenstander. Eljero Elia bevond zich dit seizoen regelmatig in een achtbaan. Zijn beste periode beleefde hij vlak na de winterstop. In die periode was hij in zeven wedstrijden betrokken bij maar liefst tien doelpunten. Hij is overigens de enige speler die vanaf het begin heeft geroepen dat Feyenoord kampioen zou worden.

Dirk Kuyt 7,5

Hij kwam maar voor één ding terug naar Feyenoord en dat was de titel. De droom van Dirk Kuyt is dus uitgekomen, maar het was ondanks het immense feest ook een seizoen met een keerzijde. Hij zat veel vaker op de bank dan hem lief was. En bijvoorbeeld bij ADO Den Haag werd Kuyt er meerdere keren finaal uitgelopen door zijn tegenstanders. Maar met zijn doelpunten en tomeloze inzet was hij uiteraard wel heel belangrijk in de strijd om het kampioenschap. Dat onderstreepte hij met zijn hattrick tegen Heracles.

Steven Berghuis 7

Het duurde niet lang voordat Steven Berghuis zich een echte Feyenoorder voelde. Na de 2-2 bij PEC Zwolle zei hij zelfs dat hij de druk van heel Rotterdam op zijn schouders voelde rusten. Hij is inmiddels niet meer weg te denken uit de basisploeg, terwijl hij eerst nog moest stuivertje wisselen met Dirk Kuyt en Jens Toornstra. De laatste weken was hij uitstekend in vorm, terwijl hij aan het begin van het seizoen juist erg moest wennen aan het niveau van de kampioensploeg.

Michiel Kramer 7

Hij voldoet eigenlijk niet aan de eis (minimaal vijf keer 60 minuten) om een cijfer te krijgen, maar Michiel Kramer heeft nu eenmaal twee zéér belangrijke doelpunten gemaakt. De eerste, in de blessuretijd tegen NEC, leverde de volle drie punten op en dankzij de tweede pikte Feyenoord toch nog een puntje mee uit Utrecht. Trek die vier punten maar eens af van het huidige totaal…

Terence Kongolo 6,5

Na het uitduel met Vitesse kreeg Terence Kongolo tranen in zijn ogen toen hij zag hoe honderden supporters de spelersbus opwachtten bij De Kuip om stiekem het kampioenschap al te vieren. Als kind van de club besefte de verdediger wat hij en zijn ploeggenoten voor elkaar hebben gebokst. Als linksback – niet zijn favoriete positie – voerde Kongolo vooral zijn taken uit zonder écht in het oog te springen.

Rick Karsdorp 6,5

Iedere trainer zou wel een rechtsback zoals Rick Karsdorp in zijn elftal willen hebben. Tenminste, als hij zijn dag heeft. Want dat was dit seizoen niet altijd het geval. Vooral na de winterstop was de verdediger uit Schoonhoven regelmatig niet in goeden doen. En daar kwam ook nog eens een vervelende blessure overheen. Maar Karsdorp zal er niet minder om feesten nu hij als jeugdspeler zijn droom ziet uitkomen.

Bart Nieuwkoop 6,5

Na het wegvallen van Karsdorp hoefde Van Bronckhorst zich geen zorgen te maken over zijn vervanger. De 21-jarige Bart Nieuwkoop maakte een prima indruk en liep over het veld of hij al jaren meedraait in het eerste elftal van Feyenoord. Invallen tijdens de kraker tegen PSV? Verdedigen, opstomen en de rust bewaren; geen probleem.

Miquel Nelom 6

Laten we zeggen dat Miquel Nelom met zijn hakken over de sloot is geslaagd voor het examen van de landskampioen. Want in sommige wedstrijden was het werkelijk niet om aan te zien wat hij deed. Zo zakte hij tegen PEC Zwolle en Sparta verdedigend volledig door het ijs, maar was de linksback tegen ADO Den Haag wel medeverantwoordelijk voor de assist op de beslissende treffer van El Ahmadi.

Bilal Basacikoglu 6

Er wordt vaak lacherig gedaan over Bilal Basacikoglu, maar zijn trainer valt met grote regelmaat op hem terug als invaller. Dat Feyenoord nog altijd vertrouwen in hem heeft, blijkt uit zijn contractverlenging die hem twee jaar langer in De Kuip houdt. Daarbij merkte technisch directeur Martin van Geel overigens wel op dat zijn rendement omhoog moet.

Lucas Woudenberg 6

In de eerste vijf wedstrijden van het seizoen kon Lucas Woudenberg nog rekenen op een basisplaats, maar het kan snel gaan bij een topclub. De linksachter heeft inmiddels te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een andere club, terwijl enkele fans hem liever als vervanger van Kongolo zouden zien dan Nelom.