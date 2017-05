Fans United zingen 'Steek dat IS maar in je reet!'

In Stockholm is het woensdag al de hele dag een groot voetbalfeest, maar uiteraard werd er in de finalestad van de Europa League ook nog veel gesproken over de aanslag van maandag in Manchester. De Engelse fans die naar Zweden zijn afgereisd hebben zelfs een spreekkoor bedacht aan het adres van IS, dat de aanslag na het concert van Ariana Grande heeft opgeëist.

‘Steek dat IS(IS) maar in je reet’, luidt de enigszins gekuiste vertaling van het liedje dat veelvuldig werd gezongen in de aanloop naar de finale tussen Ajax en Manchester United:

De vreselijke gebeurtenis, waarbij veel jongeren het leven lieten, heeft in Stockholm voor verbroedering gezorgd tussen de fans uit Amsterdam en Manchester. De Engelsen waren blij met de liefde en steun die ze van hun Nederlandse 'rivalen' krijgen.

In de fanzones die waren ingeruimd voor beide clubs keek dan ook niemand vreemd op als er iemand met een shirt van de tegenstander een biertje kwam drinken.