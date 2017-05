Fans Feyenoord vieren feestje na nederlaag Ajax

De nederlaag van Ajax in de finale van de Europa League is voor een aantal Feyenoordfans aanleiding om net als tijdens het kampioensfeest in de Hofpleinvijver te duiken. Na het laatste fluitsignaal van het duel tussen de Amsterdammers en Manchester United (0-2) werd er ook het nodige vuurwerk afgestoken naast de fontein.

Het leedvermaak is groot in de Maasstad, waar men wellicht ook een beetje vreesde dat het kampioenschap van Feyenoord overvleugeld zou worden als Ajax de Europa League zou winnen. „Helemaal niets in Amsterdam”, werd er dan ook luidkeels gezongen.

De fan van Manchester United, die zich in het shirt van zijn favoriete club en met een sjaal om zijn nek, bij de Hofpleinvijver meldde, werd als een held onthaald door de aanhangers van Feyenoord.

In Amsterdam liep het Museumplein, waar 120.000 mensen de wedstrijd volgden, snel leeg. Op weg naar huis maakten de Ajaxfans er toch nog een klein feestje van, omdat ze trots zijn dat hun ploeg de finale van een Europees toernooi heeft gehaald.