De Ligt: Normaal hebben we branie en bluf

Na een prachtige Europese campagne speelde Ajax woensdag in de finale uitgerekend een van de minste Europese wedstrijden van dit seizoen. Manchester United was simpelweg letterlijk en figuurlijk een maatje te groot. „We hebben gewoon geen goede wedstrijd gespeeld en dat ligt altijd aan onszelf”, was trainer Peter Bosz duidelijk. „Ik zeg altijd: 95 procent ligt het aan jezelf en maar 5 procent aan de tegenstander.”

Bosz houdt van aantrekkelijk voetbal, maar deze finale was het aanzien nauwelijks waard. „Het was een heel saaie wedstrijd met amper kansen. De eerste bal die erin gaat is een ingooi voor ons. Heel slordig balverlies van ons en een van richting veranderd schot. Een heel lullige goal en dan wordt het heel lastig tegen zo’n verdedigend goed georganiseerd spelende ploeg als United.”

Deze nederlaag dreunt door bij Ajax. „Dit is de laatste wedstrijd van het seizoen en het laatste blijft altijd het langste hangen. Een verloren finale waar we toch veel meer van hadden verwacht. Nu overheerst de teleurstelling, maar dat neemt niet weg dat ik vind dat de jongens hun hoofd omhoog moeten houden. De spelers hebben de medaille niet gekregen voor deze finale, maar voor de hele Europese campagne. Wij weten ook dat we beter kunnen dan we vandaag hebben laten zien.”

Matthijs de Ligt, de jongste speler ooit in een Europese finale, was het volledig met zijn coach eens. „Wij hebben heel weinig gecreëerd, maar United heeft ook weinig kansen gehad”, treurt de 17-jarige verdediger. „Ze scoren twee keer maar die doelpunten kwamen uit de lucht vallen. Als team zijn we enorm teleurgesteld. Dit is doodzonde. Wij speelden gewoon ver onder ons niveau. We konden niet het spel brengen dat we thuis tegen Schalke, Kopenhagen en Lyon wel konden brengen. Als wij niet top zijn tegen een ploeg als United dan hebben we het heel moeilijk, dat weet je van tevoren.”

Ajax werd afgebluft door de Engelsen. „United speelde heel compact en won bijna alle duels. Normaal hebben we de branie en de bluf, maar dat hadden we vandaag niet. Na die ongelukkige tegengoal probeerden we de rug te rechten, maar het was lastig.” Daarmee eindigt het seizoen, ondanks de mooie Europese campagne in een teleurstelling. „We zijn net niet kampioen en verliezen een finale, dus nu overheerst de teleurstelling. Dat lijkt me logisch. Maar ik denk dat we over een paar weken wel beseffen wat we losgemaakt hebben met ons spel bij alle Ajax-fans in Nederland maar ook bij voetballiefhebbers in Europa. We kunnen trots zijn op de manier waarop we ons gepresenteerd hebben in Europa en hoe alle spelers dit seizoen zijn gegroeid. We staan allemaal nog aan het begin van onze loopbaan. Het is de bedoeling dat we dit soort wedstrijden nog vaker gaan spelen in onze loopbaan, dus we moeten het koppie omhooghouden.”