De 14-jarige Jill gaat naar het WK Crossfit

Ze is pas 14 jaar, maar traint nu toch al twee uur per dag, zes dagen per week. De Brabantse Jill Hermans gaat namelijk binnenkort naar het wereldkampioenschap Crossfit in Amerika. Ze is de eerste Nederlandse tiener die deelneemt aan het WK.

Crossfit is een combinatie van gewichtheffen, atletiek en gymnastiek en Jill is er dus behoorlijk goed in. „Ik zat eerst acht jaar lang op turnen. Mijn moeder ging crossfit doen en dat vond ik ook erg leuk”, legt Jill uit aan Omroep Brabant.

Het vele trainen werpt in ieder geval zijn vruchten af, want Jill behoort inmiddels tot de beste twintig crossfitters in haar leeftijdscategorie. „Ik ga meteen vanuit school trainen en daarna huiswerk maken”, aldus de tiener. Nu ze geselecteerd is voor het WK, doet Jill er nog een schepje bovenop. Zo gaat ze meer trainen en beter op haar voeding letten.

Sponsoren

Er is alleen nog een obstakel. De reis naar Amerika en haar deelname aan het WK in augustus moet Jill zelf bekostigen. Ze krijgt gelukkig hulp van haar ouders, maar is nog op zoek naar sponsoren.