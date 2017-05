Balende Verstappen: Het gaatje was er absoluut

Zo glorieus als de Grand Prix van Spanje vorig jaar verliep voor Max Verstappen, zo teleurstellend was deze editie. Waar de Nederlander vorig jaar als eerste over de finish kwam in Barcelona, vloog hij er nu als eerste uit in Catalonië. Verstappen koos na de start de buitenkant in bocht één, rechts naast hem zaten Kimi Räikkönen en Valtteri Bottas.

Gaatje

De Mercedes-coureur schoof iets naar buiten en raakte Räikkönen, die op zijn beurt Verstappen toucheerde. „Pech? Nou ja, ik zag dat de Ferrari naar links ketste”, keek Verstappen terug op zijn teleurstellende race. „Ik liet nog een beetje ruimte, het had ook zomaar goed kunnen gaan. Deze keer helaas niet. Het gaatje was er absoluut, anders ga ik daar niet zitten. Het is jammer, ze raken elkaar en eentje ketst naar buiten. Tsja, daar zit ik. Dat is jammer, daar kan je niks aan doen.”

Räikkönens bolide was ook te zwaar beschadigd om de race te vervolgen, later viel ook Bottas uit. De wedstrijdleiding nam het incident onmiddellijk in onderzoek en besloot al snel dat geen van de coureurs blaam trof. Sebastian Vettel had een flitsende start. De Duitser passeerde in zijn Ferrari vanaf de tweede startplek de van poleposition vertrokken Lewis Hamilton en nam resoluut de leiding.

Bloedstollend

Verstappen zag vanaf de zijlijn een bloedstollende race, waarin Hamilton uiteindelijk aan het kortste eind trok. De Brit boekte zijn tweede zege van het seizoen, maar nam nog niet de leiding in het kampioenschap over. Vettel behield de koppositie. Verstappens ploegmaat Daniel Ricciardo werd derde.