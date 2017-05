Bah, poepende sporters!

Het zag er gênant uit: Wielrenner Tom Dumoulin die tijdens de Ronde van Italië vol in de remmen trapt, van zijn fiets stapt, zijn rompertje naar beneden trekt, hurkt en vervolgens poept. Hij zocht echter wel beschutting door zijn behoefte in een aflopende berm te doen.

Keuze

Niks vervelender dan moeten poepen op een moment dat het niet kan. En die momenten komen vaker voor als je een duursport beoefent zoals wielrennen, snelwandelen en het lopen van een marathon. In principe zijn er in dit geval twee keuzes: of je stopt en gaat poepen – met de kans dat je de overwinning misloopt – of je poept in je broek en doet alsof er niks aan de hand is. Dumoulin koos de eerste optie, deden deze sporters dat ook maar:

Maar ook in andere sporten kan het gebeuren dat je op de meest ongelukkige momenten ‘boodschap 2’ niet tegen kan houden:

Niet poep, maar wel vies: De Duitse bondscoach Joachim Löw die tijdens de wedstrijd Duitsland - Oekraïne diep in zijn broek tast en daarna aan zijn vingers ruikt.