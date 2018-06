Weer even kind, maar wel op goede tech- en deephouse

Niet de grootste festivalorganisatie, wél heel populair: we hebben het over de mensen achter Mystic Garden, dat voor de zesde keer in Amsterdam gaat plaatsvinden en al tot op het allerlaatste kaartje uitverkocht is. Metro sprak met Tania Davidson, die samen met haar man Coen van Dongen het festival organiseert en ook verantwoordelijk is voor de magische sfeer die op het festival hangt. „Mystic Garden is een reflectie van hoe wij zijn”.

Niet in de belangstelling

Ze zijn druk bezig met de voorbereidingen, vertelt Tania als we haar aan de lijn hebben. Ze staat niet graag zelf in de belangstelling, maar over het festival praat ze met heel veel passie merk je als je nog maar twee minuten in gesprek bent. „We zijn onwijs druk, dus het is één en al aanpassingen in excel sheets en dingen overzichtelijk maken”, vertelt ze lachend. Op de dag zelf is er voor Tania nog maar weinig te doen. „Dan houd ik me bezig met het begroeten van artiesten en het sociale aspect van een festival organiseren. Hoort er ook bij!”

De allereerste editie van Mystic Garden – toen nog Secret Garden – was in het Noorderpark in 2012. „Toen was het nog maar een klein eventje van 1700 man”, vertelt ze. „Het organiseren is bijna per ongeluk gegaan. We liepen in het park in Noord en vonden het een mooie plek. We waren al actief in de muziekwereld. Ik speelde elektrische viool en mijn man draaide. Samen hebben we bijvoorbeeld Dance Valley gedaan, maar om verder te komen in de muziekwereld moet je reizen. Dat deed ik veel in mijn jeugd als professioneel violiste, maar ik had daar geen zin meer in. Ik wilde in mijn eigen bedje kunnen slapen, dus besloten we zelf een evenement op te zetten. Zo konden we nog steeds iets met de muziekwereld.”

Andere naam, ander terrein

Secret Garden moest al na een jaar een andere naam zoeken, vanwege een gelijknamig event in Engeland, die de rechten op die naam hadden. Tania en Coen moesten de naam veranderen én op zoek naar een andere locatie vanwege geluidsoverlast voor de omwonenden van het Noorderpark. „Toen konden we terecht in het Sloterpark, wat we beiden fantastisch vinden. Heel geleidelijk werden we steeds groter. Inmiddels zitten we op 15.000 bezoekers.”

Groter hoeft het niet van Tania: „We willen met het festival nog steeds een knus gevoel uitstralen. Je merkt het aantal bezoekers ook niet als je rondloopt op Mystic: de stages zijn klein en knus. Echt gezellige ruimtes, waar je met je vrienden staat. Dat willen we graag zo houden, want Mystic Garden is echt een reflectie van wie wij zijn. Het ziet er dus ook zo uit als wíj prettig vinden en er draaien alleen maar artiesten die wij fijn vinden. Zoals de vrouwelijke dj Nakadia, met wie wij goed bevriend zijn. En dat het een vrouw is vinden wij ook tof: er zijn veel te weinig goede vrouwelijke dj’s, dus degene die er zijn geven wij graag een podium. Net als Monika Kruse; ook een grote vrouwelijke act waar wij ons echt op verheugen dit jaar.”

Sprookjesachtig

Wat de bezoekers verder allemaal te zien krijgen? „Het is de bedoeling dat als mensen binnen komen lopen, ze naar een andere wereld vertrekken”, zegt Tania duidelijk in haar element. „Dus lekker sprookjesachtig. Het moet voelen alsof je weer even kind bent, zonder zorgen. Voor ons is dat niets industrieels. Lekker buitenspelen en door het gras rollen en skippybalracen: dingen die als kind ook leuk vond.”

Bang voor het weer zijn ze niet echt: „We hebben eigenlijk ieder jaar wel prima weer gehad en als het niet zo mooi is, vindt het festival nog altijd plaats in het bos: lekker beschut dus. We hebben outdoor stages en tenten, met muzikaal gezien voor ieder iets wils. Hardere techno, maar ook melodieuze deephouse: als de beat maar rolt vind ik het goed. Het moet niet te monotoon zijn.”

De conclusie: Tania is best relaxt zo voorafgaand aan het festival. En het is volgens haar ook geen hogere wiskunde om hen straks met een goed gevoel de zesde Mystic Garden te laten beleven: „Als mijn man en ik zaterdag over het terrein lopen en we zien mensen lachen en dansen, dan hebben wij ook een fantastische dag.”