Wat wordt dé zomerhit van 2018?

De zomer staat keihard op de deur te bonken en bij zon, zee en strand horen natuurlijk ook hete hits. Wat zijn de liedjes die de komende maanden in elke strandtent en in elke discotheek uit de speakers knallen?

Reggaeton

Het eerste zomerweekend van dit jaar werd groots ingeluid in AFAS Live, waar vrijdag de Puerto Ricaans-Dominicaanse zanger Nicky Jam stond. De reggaetonbeat waarmee Nicky Jam verleden jaren al dikke hits scoorde, ga je ook de komende zomer in menig vakantieoord terughoren, zeker als Spaans er de voertaal is. Dit jaar staat hij samen met Casper Magico en enkele andere Puerto Ricaanse artiesten aan de koppositie van de latincharts met het sensuele Te Bote. En laten we ook reggaetonkoning Daddy Yankee niet vergeten. Na Despacito heeft hij dit jaar een wereldhit te pakken met het nummer Dura.

Ook R&B-zanger Jason Derulo hoopt een graantje mee te pikken van de reggaetonhype door mee te zingen op 1, 2, 3 van de Mexicaanse Sofia Reyes en De La Ghetto. De Amerikaanse Leslie Grace gaat in Duro Y Suave creatief met een reggaetonritme om door er een tempowisseling in te gooien.

Zelfs wanneer je in Frankrijk op vakantie gaat, ontkom je niet aan die pulserende beat. Het waanzinnig aanstekelijke Mafiosa van de Frans-Marokkaanse rapper Lartiste en de Braziliaanse zangeres Caroliina wordt enorm vaak op de Franse radio gedraaid. Nog zo’n klapper is de soundtrackhit Va Bene van rapper L’Algérino en dj Kore, te horen in de film Taxi 5.

Iets anders

Wanneer je alle reggaeton deze zomer beu bent, bieden Calvin Harris en Dua Lipa verlossing met de housetrack One Kiss. Zelfs Sia lijkt klaar te zijn met het repeterende ritme dat nog prominent te horen was in haar monsterhit Cheap Thrills met Sean Paul. Samen met David Guetta gooit ze het dit jaar over een andere boeg met Flames.

Minstens zo vurig is het songfestivalnummer Fuego, waarmee Eleni Foureira de broeierige Cypriotische nachten zal opluisteren. De meest sexy track die je deze zomer gaat horen, is Sin Pijama van Becky G en Natti Natasha. Het duet van deze populaire latina’s bevat dan wel weer een reggaetonbeat. Met het kledingadvies van de dames is overigens niks mis: ook de komende week kun je prima zonder pyjama naar bed.

Wij vroegen ook een aantal kenners wat volgens hun dé zomerhit van 2019 gaat worden;

Coen Swijnenberg (dj bij 538)

„Ik zet m’n geld op Dura!”, zegt Coen over de nieuwe hitsingle van Daddy Yankee. „Heerlijke zomerse klanken van een artiest die vaker met het zomerhitbijltje gehakt heeft. Hij brak in 2005, dertien jaar geleden alweer, door met z’n hit Gasolina en ineens dook hij vorig jaar weer op met het nummer dat alle records heeft verbroken: Despacito. Kortom, Daddy Yankee lijkt de code te hebben gekraakt en Dura heeft alles om dit jaar dé zomerhit te worden.”

Giel Beelen (dj bij Radio Veronica)

Zowel X van Nicky Jam en J Balvin als Move To Miami van Enrique Iglesias en Pitbull zijn wat Giel betreft geheide zomerhits. Toch is ook hij van mening dat Dura de grote winnaar is. „Het voldoet aan alle eisen: het is niet te verstaan en het is supervrolijk. Er zit alleen geen dansje bij. Qua sound is dit sowieso heel erg wat er aan de hand is in de muziek, ook los van zomerhits.” Giel is nog aan het wachten op een echte dancekraker uit Ibiza. „Eigenlijk weet je in september pas welke dat is.”

Stephan Bouwman (dj bij Qmusic)

„Ik kom er niet uit, dus het wordt een gedeelde eerste plek”, zegt Stephan. „Wat ik zelf de lekkerste vind, is One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa. Daar krijg ik gelijk een zomers gevoel bij, maar het is niet een heel typische zomerhit. Het heeft zo’n strandtentloungevibe. Een ultiem strandliedje, dus ik hoop dat dit dé zomerhit wordt.”

Verder verwacht hij dat de WK-single van Nicky Jam en Will Smith het goed gaat doen, net als Dura van Daddy Yankee. „Ik vind het een schijt-irritant nummer, maar er komen goede reacties op binnen van luisteraars.”