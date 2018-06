Waar zijn The Nanny-castleden nu?

Fran Drescher, de bekende Nanny van de serie The Nanny, heeft de grootste fans hoop gegeven. De serie komt misschien in een nieuw jasje op de buis!

Wanneer je als actrice moeilijk aan een baan komt vanwege je nasale stem en je de vele logopedielessen zat bent, wat doe je dan? Fran Drescher bedacht een serie met in de hoofdrol een vrouw met een nasale stem. Juist, zij ging de hoofdrol ook vertolken. In november 1993 kwam de eerste aflevering op tv. Nu komt de nasaal klinkende Fran Fine misschien weer terug op tv! Fran Drescher wil alleen niet kwijt wanneer en waar het te zien zal zijn. Wat doen de castleden nu?

Fran Drescher

Fran Fine werd door Fran Drescher gespeeld. Tegenwoordig is ze nog steeds actief in de showbizzwereld. Na The Nannyis ze doorgegaan als actrice, producer en talkshow hostess. Zo schreef ze nog twee andere sitcoms: Living with Fran (2005-2006) en Happily Divorced(2011-2013). Drescher spreekt ook de stem in van Eunice in Hotel Transylvania. Sinds Drescher uteruskanker heeft overleefd, is ze de Cancer Schmancer Movement begonnen in 2007 en zet ze zich in voor andere patiënten.

Charles Shaughnessy

Fran Fine kwam terecht bij de familie Sheffield en werd al snel de nanny van de kinderen van Max Sheffield. Een rijke Engelsman die als musicalproducer werkte. Wist je dat Shaughnessy aangesproken wordt met ‘lord’? Hij is namelijk een Britse baron. In 2016 konden we hem zien schitteren in de soapserie Days of Our Lives en hij is regelmatig op het toneel te vinden. Ook konden we Shaughnessy en Drescher nog samen zien in de serie Living with Fran. Hoe schattig is dit: Drescher en Shaughnessy zijn nog steeds heel close met elkaar.

Daniel Davis

Hoewel Drescher de hoofdrol speelde, stal Daniel Davis als butler Niles vaak de show. Door zijn sarcastische opmerkingen met zijn dikke Engelse accent lagen we altijd weer in een deuk. Wist je dat zijn accent gewoon nep is? Wel moet je toegeven dat zijn accent echt goed is. Je kan het neppe accent van Davis ook horen in Star Trek: the Next Generation waarin hij Dr. Moriarty speelt. Tegenwoordig heeft hij rolletjes in Gotham en The Blacklist.

Lauren Lane

De zakenpartner van Max Sheffield, Chastity Claire ‘C.C.’Babcock werd gespeeld door Lauren Lane. Of zullen we haar L.L. noemen? Ze was stiekem verliefd op Sheffield, maar Fran haalde Max zo onder haar neus vandaan. Tegenwoordig kunnen we haar niet meer zien op de buis, maar wel op het toneel of als docent op een universiteit in Texas, Verenigde Staten.

Nicholle Tom

De oudste dochter van het gezin was Margaret ‘Maggie’ Sheffield. Ze werd vertolkt door Nicholle Tom. Onder invloed van Fran bloeide ze van een onzeker meisje op tot een moderneen zelfstandige vrouw. Nadat Maggie op het vliegtuig stapte richting Parijs om daar een leven op te bouwen, ging Tom ook verder met haar leven. Ze speelde vooral gastrollen in onder andere Gotham. Tom heeft ook kleine rolletjes gespeeld in de series Criminal Minds, Castle en Masters of Sex.

Benjamin Salisbury

De enige zoon en het middelste kind was Brighton Sheffield. De rol van deze troublemaker werd vertolkt door Benjamin Salisbury. Hoewel hij zich in het begin tegen Fran keerde, viel hij later ook als een blok voor haar moederlijke liefde. Tijdens zijn rol als Brighton was Salisbury ook een fanatieke en ervaren danser. Na The Nannywerd het rustig rondom Salisbury. Hij is afgestudeerd van de American Universityen zijn laatste rol was in 2005 in een aflevering van de serie Numb3rs. Tegenwoordig is hij werkzaam als journalist.

Madeline Zima

Grace ‘Gracie’ Sheffield is de jongste telg die veel te wijs voor haar leeftijd was. De wandelende encyclopedie werd gespeeld door Madeline Zima. Zij is een van de succesvolste actrices van de cast geworden. Zima heeft verschillende rollen op haar CV mogen zetten. Zo speelde zij een hoofdrol in Californication van 2007 tot 2011, had een terugkerende gastrol in Heroesen waste zien in de serie The Vampire Diaries.

Rachel Chagall

De ietwat domme, maar loyale vriendin van Fran Fine was Valerie ‘Val’ Toriello. Ze zat nooit zonder kauwgom. De blonde krullenbol werd gespeeld door Rachel Chagall. Na The Nannyheeft ze nog kleine rolletjes gespeeld, maar sinds 2006 heeft ze besloten niet meer als actrice actief te zijn.

Renée Taylor

Ze was altijd hongerig en viel regelmatig binnen in huize Sheffield. Mama Fine, oftewel Sylvia Rosenburg Fine, werd gespeeld door Renée Taylor. Nadat ze afscheid heeft moeten nemen van de rol van mama Fine, heeft ze nog verschillende rollen gespeeld. Zo verscheen ze regelmatig in Happily Divorced, was zij de buurvrouw van Ted Mosby in de serie How I Met Your Motheren heeft Taylor voor de serie Bob’s Burgers de stem van Linda’s moeder, Gloria, ingesproken.

Ann Guilbert

De familie dolde graag met Yetta Rosenburg, de oma van Fran. Ze had een absurde kledingsmaak, gigantische jampotglazen en een vreselijk slecht geheugen. Toch was ze heel geliefd en bracht ze bij menig kijker de tranen in de ogen van het lachen. De rol werd vervuld door Ann Guilbert die in 2016 overleden is aan kanker.