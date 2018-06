'Van de dj-booth door naar de geitenboerderij'

Sunnery James & Ryan Marciano vliegen de hele wereld rond voor de vetste feesten en leukste festivals. Dit weekend waren ze even in Nederland voor het Flying Dutch festival. Ondanks dat ze overal komen blijft ons kikkerlandje toch een special plekje hebben. ,,Nederlanders zijn professionele feestgangers. Ze zijn kritisch, hebben oog voor details en stellen eisen. Dat maakt het juist leuk voor ons. Zo blijft het een uitdaging.” Wat de mannen het liefst doen als ze vrij zijn? ,,Naar de geitenboerderij of een museum met de kids."

Zaterdag 2 juni vond het Flying Dutch Festival plaats op drie verschillende plekken in Nederland. Wat doe je als je dj bent en op één dag op drie verschillende plekken moet draaien? Dan neem je een heli! Metro mocht met een aantal dj’s mee vliegen met de speciale Desperados en -Flying Dutch helikopters. En net voor vertrek spraken we even met de mannen.

Met een helikopter naar drie verschillende locaties vliegen op één dag. Is dit hoe een normale werkdag er voor jullie uit ziet?

Sunnery: ,,In de zomer is het extra druk en zijn we bijna het hele weekend in het buitenland. Soms vliegen we dan naar drie verschillende landen in één weekend. Maar doordeweeks zijn we echt veel thuis, zo houden we een beetje balans."

Wat doen jullie dan het liefst als jullie thuis zijn?

,,Dan maken we tijd voor onze kids. Ik heb ze zelf gemaakt en wil ze ook zelf opvoeden. Het is leuk om ze te zien opgroeien", zegt Ryan terwijl zijn vriendin en hun 2-jarige zoontje naast hem staan. ,,Als ik vrij ben ga ik graag naar het bos of naar de geitenboerderij.” Ook Sunnery neemt zijn kinderen vaak mee naar de geitenboerderij: ,,Ze worden nu wat ouder, dus we gaan ook vaker naar het museum. Goed voor hun ontwikkeling. Pretparken stel ik nog even uit hoor, veel te druk.”

Wat is het hoogtepunt van jullie carrière?

Sunnery: ,,Nou dat we het al zo lang met elkaar volhouden! We zijn al een jaartje of 10 bezig en nog steeds blij met elkaar. En het is wel een hele eer dat we op zoveel festivals geboekt worden. Op Tomorrowland hebben we natuurlijk onze eigen stage Sexy by Nature. Dat is echt een bevestiging dat ons werk gewaardeerd wordt. Maar ons echte hoogtepunt moet nog komen."

Vertel, waar dromen jullie van?

Sunnery: ,,Een album maken en dan met onze eigen show de wereld rond touren. Dan kunnen we helemaal ons eigen ding doen. Bijvoorbeeld 25 shows in een jaar. Dat zou vet zijn, wie weet in de toekomst? We zijn voorlopig nog niet klaar, niet met elkaar en niet met het draaien.''

Jullie zijn inderdaad al heel wat jaren samen. Spreken jullie privé ook wel eens af?

Ryan: ,,Nou nu we kinderen hebben gaat dat wat moeilijker. Mijn kinderen zijn nog jong en die neem je niet zo makkelijk overal mee naar toe. Soms gaan we samen eten of iets leuks doen met de kids. Maar meestal laten we het plannen aan onze vrouwen over, die zijn daar een stuk beter in!"

Als jullie moeten kiezen tussen optreden in Nederland of in het buitenland, waar kiezen jullie voor?

Ryan: ,,Het is altijd leuk om in het buitenland te draaien en te zien dat mensen los gaan op onze muziek. In het buitenland gaan ze vaak net iets meer los. Maar draaien in Nederland geeft nog steeds een grote kick. We zijn in Nederland aan de top gekomen en juist hier is de standaard heel hoog. Je hebt veel professionele dj’s, maar ook veel professionele feestgangers. Ze kennen de scene, de muziek en ze zien alles en hebben hoge verwachtingen." Sunnery: ,,Dat we in het buitenland draaien, hebben we juist aan Nederland te danken. Het enige nadeel is dat het in Nederland vaak regent. "

Wat kunnen we nog van jullie verwachten de komende tijd?

Sunnery: „We zijn bezig met een mini-album met vijf tracks. We hadden een paar platen liggen en die zijn een beetje anders dan anders en die hoor je terug op het album. Die komt waarschijnlijk begin juli uit. Ook gaan we waarschijnlijk nog een samenwerking aan met een een paar andere artiesten, maar dat hou ik nog even geheim."

Klein tipje van de sluier? Een Nederlandse artiest? Vrouw, man?

Sunnery: Oke, internationaal, maar ook een Nederlandse samenwerking ja. Nee, meer zeggen we niet haha!