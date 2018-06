,,Of ik voor boksen of ondernemen kies? Boksen is altijd mijn passie geweest, ik zou altijd voor boksen kiezen, maar ondernemen is ook heel leuk.” Voormalig K1-kampioen Remy Bonjasky begint het ondernemen steeds interessanter te vinden. Zo heeft hij al zijn eigen sportschool Bonjasky Academy geopend waar hij mensen motiveert en helpt om kracht (terug) te vinden. En sinds dit voorjaar heeft hij ook zijn eigen kledinglijn BNJSKY uitgebracht. Een urban streetwear lijn voor mannen en vrouwen.

Inspiratie uit 'het gevecht'

De inspiratie voor zijn kleding haalt hij uit ‘het gevecht’. ,,Kleding zegt veel over een persoon. Maar lang niet alles. Iedereen voert een innerlijke strijd, maar dat zie je niet aan de buitenkant. Kleding kan je helpen om je net een beetje zelfverzekerder te voelen en sterk in je schoenen te staan.”

Foto: Jeroen Oosterveld

We spreken Remy in zijn sportschool in Almere. We zijn onder de indruk van Remy zijn verzorgde verschijning. En we begrijpen gelijk waarom hij de bijnaam The Flying Gentleman kreeg. Toch is Remy een beetje verrast als we hem vertellen dat we ook een video willen opnemen. ,,Als ik dat van tevoren had geweten dan was ik nog even naar de kapper gegaan”, zegt hij lachend. ,,Ik zie er graag goed en verzorgd uit.”

Vertel, ben je zo ijdel?

Ja, ik vind het wel belangrijk om er verzorgd uit te zien. Wat je nu ziet is dat veel mannen zo’n onfrisse lange baard hebben, dat vind ik helemaal niks. Ik bezoek elke week mijn vaste kapper. Misschien heeft het ook iets te maken met het feit dat ik meer dan de helft van mijn leven alleen met sport bezig geweest. Hoe je er uit ziet moet matchen met hoe je je voelt. Dus ik wil wel een beetje fit en gezond voor de dag komen.

Kleding maken de man?! Waarom een kledinglijn?

Op een gegeven moment gingen we onze onderneming uitbreiden. Zelf heb ik vaak problemen bij het kopen van kleding omdat ik vrij lang ben. Ik raakte in gesprek met een Rob Schalker van Transit Textiles en we vonden het leuk om samen een kledinglijn op te starten. Ik vind het heel belangrijk om goed gekleed over straat gegaan. Kleding zegt veel over een persoon, het geeft net dat beetje extra. Maar het is wel belangrijk hoe je iets draagt en dat heeft alles te maken met zelfvertrouwen en hoe goed je in je vel zit.

Foto: Jeroen Oosterveld

Maar gaat het dan alleen om de buitenkant?

Nee, zeker niet. Ik heb jarenlang een strijd gevoerd in de ring, maar iedereen heeft een innerlijke strijd. Je ziet het misschien niet als je iemand op straat ziet lopen, maar de een vecht tegen kanker, een ander tegen armoede en weer een andere tegen overgewicht. Iedereen voert een innerlijke strijd, maar dat zie je niet altijd. ‘Dat gevecht’ probeer ik ook terug te brengen in mijn kledinglijn.

Hoe zien we dat terug in je kledinglijn?

Elk kledingstuk is te herkennen aan een dunne rode lijn. Die rode lijn staat voor de weg die mensen moeten bewandelen. Daarmee leggen we uit: van A naar B lopen is niet altijd makkelijk. Ook zijn er verschillende quotes verwerkt in de kleding om mensen aan te moedigen om niet op te geven en door te gaan.

Met je kledinglijn wil je ook meer bekendheid genereren voor het sikkelcelziekte, waarom vind je dat belangrijk?

Mijn moeder heeft last gehad van de sikkelcelziekte en een aantal andere mensen in mijn directe omgeving ook. De ziekte staat daarom dicht bij mij. Maar het is ook een vrij onbekende ziekte. Ik vind het belangrijk dat er meer awareness rondom de ziekte komt. Uiteindelijk zal ook een deel van de opbrengst van de kledinglijn naar het sikkelcel fonds gaan.

Kies jij altijd zelf je kleding uit en wat draag je eigenlijk het liefst?

Als ik word uitgenodigd voor een praatprogramma dan trek ik graag een net bloesje aan. Maar in mijn vrije tijd dan kleed ik me het liefst casual hoor. Of ik altijd zelf mijn kleding uitkies? Ja, 9 van de 10 keer wel. Soms vraag ik mijn aanstaande vrouw Renate om advies, wel of geen stropdas, welke schoenen, dat soort dingen.

Gaan we je eigenlijk nog een keer terug zien in de ring? Er was een tijd terug sprake van een gevecht met Rico Verhoeven?

Nee, je zult mij niet zo snel terug zien in de ring. Om in de ring te stappen voor een wedstrijd moet je wel echt fit zijn. Rico is 28 jaar, ik ben 42 jaar. Hij wordt elke dag fitter, maar ik niet. Kijk, ik word ook ouder. Als je aan topsport doet, dan kun je dat alleen maar op het allerhoogste niveau beleven. Ik ben drie keer kampioen geworden en het het hoogst haalbare gehaald. Dat moet je ook kunnen zeggen, het is goed zo. Er zijn meer dingen in het leven.

Zoals ondernemen, als je moet kiezen voor boksen of ondernemen? Waar kies je dan voor?

Ik kies dan toch voor boksen, boksen is altijd mijn passie geweest.

En als je moet kiezen voor de boksring of een trouwring?

Voorheen zou ik hebben gekozen voor de boksring, maar nu kies ik toch voor een trouwring. Mijn familie betekent heel veel voor mij. Mijn vrouw, aanstaande vrouw, is heel belangrijk.

Benieuwd of Remy liever kiest voor een week niet boksen of een week niet douchen? En wat hij mee zou nemen naar een onbewoond eiland? Bekijk dan de video.