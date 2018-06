'Tournee moet huwelijk van Beyoncé en Jay-Z redden'

Beyoncé en Jay-Z kwamen dit weekend met een surprise, namelijk hun allereerste album samen: Everything is Love. Die verrassing sluit natuurlijk perfect aan bij de concerten die ze deze week geven in Nederland. „This is real love” is de boodschap die Beyoncé en Jay-Z dinsdag uitdragen tijdens hun gezamenlijke concert in de Johan Cruyff Arena. Een krachtig statement na een flinke klap die het droomhuwelijk te verduren kreeg.

Het liefdesverhaal van zangeres Beyoncé Knowles en rapper Shawn Carter alias Jay-Z lijkt wel een modern sprookje. Ze ontmoetten elkaar toen Beyoncé achttien jaar oud was en net was doorgebroken met de meidengroep Destiny’s Child. Jay-Z had toen al een hele reeks hits op zijn naam, waaronder Hard Knock Life (Ghetto Anthem), waarin hij zijn hobbelige weg naar roem beschreef. Inmiddels zijn Bey en Jigga, zoals de twee ook weleens worden genoemd, tien jaar getrouwd. Hun status in de VS staat haast gelijk aan dat van Europese royalty. Niet verwonderlijk, overigens. Melania Trump mag dan wel op papier The First Lady zijn, maar wanneer Beyoncé zich uitspreekt over de hete hangijzers in de samenleving heeft dat veel meer impact aan weerszijden van het politieke spectrum.

Wat Melania en Beyoncé met elkaar gemeen hebben, is een machtige, schatrijke en overspelige echtgenoot. Waar zowel Donald Trump als zijn advocaten Michael Cohen en Rudy Giuliani in alle toonaarden ontkennen dat de Amerikaanse president een affaire had met pornoactrice Stormy Daniels, heeft Beyoncé’s wederhelft publiekelijk toegegeven een misstap te hebben begaan. Jay-Z betuigde spijt op de titeltrack van zijn in 2017 verschenen album 4:44, een jaar nadat de geruchten over een slippertje de kop opstaken. Beyoncé zong erover in de nummers Don’t Hurt Yourself, Hold Up en Sorry, te vinden op haar spectaculaire album Lemonade.

De lat ligt hoog

Volgens relatietherapeut en auteur Marieke Proper is het niet ongewoon dat stellen met succesvolle carrières moeite hebben om tijd voor elkaar vrij te maken. „Mensen die hard werken en veel geld verdienen, hebben vaak weinig aandacht voor elkaar”, legt ze uit aan Metro. „De lat ligt bij deze mensen heel erg hoog. Het gaat niet per se om veel geld verdienen, maar ze hebben een creatiedrive. Ze hebben veel talent en ze willen dat talent ergens in kwijt. Dat kost veel tijd en dan moet je compromissen sluiten.” Dat zet de deur open naar een buitenechtelijke affaire. „Vreemdgaan kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld hormonaal, maar vaak komt het doordat iemand aandacht mist en die ergens anders gaat zoeken.”

De clientèle van Proper bestaat voornamelijk uit mensen uit de top van het bedrijfsleven en ze komt vaak vergelijkbare situaties tegen als die van Beyoncé en Jay-Z. In haar onlangs verschenen roman In De Ban Van De Tweelingziel beschrijft ze een soortgelijk scenario, waarin een vrouw verliefd wordt op een andere man dan haar echtgenoot. „Dat is een beetje het verhaal van Jay-Z”, concludeert ze. „Je komt iemand tegen die je uit de waan van de dag haalt en je wél onvoorwaardelijke aandacht geeft. Het kan ook komen doordat Beyoncé meer tijd spendeert met haar kind (de in januari 2012 geboren dochter Blue Ivy Carter, red.), terwijl hij andersom de sexy vrouw mist die moeder is geworden.”

Liefdesverdriet

Volgens Proper kan een obstakel binnen een huwelijk ook iets moois opleveren, omdat een relatie kan opbloeien nadat de partners weer nader tot elkaar zijn gekomen. In het geval van Beyoncé en Jay-Z heeft het bovendien twee ijzersterke albums opgeleverd. „Er is geen grotere creatiemogelijkheid dan liefdesverdriet, zeker bij muzikanten. Daar zijn heel veel liedjes uit voortgekomen. Enerzijds is het iets wat bij het leven hoort en waar je mee om moet leren gaan, maar het is vooral belangrijk om het niet te veroordelen als iets wat je niet goed hebt gedaan. Zaak is: hoe voel ik me nu en hoe ga ik het in de toekomst anders doen om me beter te voelen?”

Na de geboorte van een tweeling, zoontje Sir en dochter Rumi, lijkt het hiphopkoppel gelukkiger dan ooit. De huidige OTR II-tournee bevestigt dat beeld, met een video waarin de twee opnieuw hun huwelijksgeloften afleggen. „Je ziet dat het cirkeltje nu rond is en dat ze op zoek zijn gegaan naar manieren om aandacht voor elkaar te hebben. Door meer samen te werken en door dingen samen te doen”, aldus Proper. „Het moet natuurlijk nog blijken of het goed uitpakt, maar zoals ik Beyoncé en Jay-Z inschat, lijkt me dit een weloverwogen keuze. Het zijn hele intelligente mensen die geen dingen doen voor de buitenwereld. Volgens mij zijn ze heel diep verbonden met hun eigen kompas. En er is heus wel een goede therapeut aan te pas gekomen.”