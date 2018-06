'Sheldon' snapt succes Big Bang Theory zelf ook niet

Acteurs krijgen een miljoen per aflevering, er is zelfs een spin-off én een twaalfde seizoen op komst, maar hoofdrolspeler Jim Parsons is oprecht verrast door het aanhoudende succes van The Big Bang Theory.

Comedyserie The Big Bang Theory keert komend najaar terug voor alweer het twaalfde seizoen. Er gaan zelfs geruchten dat de serie ook daarna nog gewoon zal doorgaan. Een grote verrassing is dat laatste overigens niet, aangezien de serie over een groepje nerds met een voorliefde voor natuur- en wiskunde, maar een gebrek aan social skills, het nog altijd ontzettend goed doet. In de Verenigde Staten trokken de afleveringen van seizoen 11 gemiddeld tussen de 13 en 17 miljoen kijkers naar zender CBS. En ook in Nederland is de serie op Veronica al jaren een van de populairdere. De hoofdrolspelers worden dan ook rijkelijk beloond; ze schijnen een miljoen dollar per aflevering te krijgen.

Emmy Awards

Toch is er iemand die nog steeds verrast is door het aanhoudende succes en dat is niemand minder dan Jim Parsons, de man die al sinds de start van de comedy in 2007 te zien is als de wereldvreemde dr. Sheldon Cooper. Een rol waarvoor hij inmiddels vier Emmy Awards mocht ontvangen.

„Het verrast me echt dat onze serie nu al zo lang zo succesvol is”, vertelde hij onlangs aan Metro US. „Niet omdat ik vind dat de schrijvers geen goede scripts maken of omdat ik niet vind dat we een goede, solide, en betekenisvolle serie maken, maar vooral omdat het tegenwoordig nog zo weinig voorkomt dat makers van een tv-serie zo lang mogen doorgaan met een ding. Deze industrie is zo fragiel en het publiek is tegenwoordig zo snel afgeleid door iets nieuws, dat het bijna een wonder mag heten dat we er nog zijn. Daar verbaas ik me soms echt over.”

Parsons benadrukt dat hij overigens niet elke dag compleet verbluft naar zijn werk gaat. „Het is niet zo dat ik de afgelopen elf jaar dagelijks verrast ben door het succes. Je bent dan vooral dankbaar en blij dat dit je werk is. Maar op de momenten dat we naar een negende, tiende, elfde en nu weer twaalfde seizoen gaan, denk ik toch weleens van ‘Oh My God.’ Ook het feit dat ik al twaalf jaar deze rol speel, is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder. Dat had ik vroeger nooit durven dromen.”

Professioneel

Van de vele redenen die er te bedenken zijn om het succes te verklaren, noemt Parsons de acteurs die in de serie te zien zijn. „Het is een erg professionele groep acteurs, die krijg je echt niet altijd bij elkaar. Ik denk dat dat ook bijdraagt aan het feit dat de serie al zo lang loopt. Ik ben dankbaar voor ze en ik weet zeker dat zij er zo ook instaan.”

Toch durft Parsons ook wel in te gaan op de dag dat The Big Bang Theory er mogelijk niet meer is. „Als die dag komt, dan denk ik dat het goed is en dat we er vrede mee zullen hebben. Toch zal het ook een emotionele lading hebben; ik denk dat het voelt als een soort dood of iets in die richting.”

Spin-off Young Sheldon

In de Verenigde Staten heeft The Big Bang Theory inmiddels een spin-off: Young Sheldon. Deze serie gaat over de kinderjaren van Dr. Sheldon Cooper en is vanaf komend najaar ook in Nederland te zien. Comedy Central zendt het eerste seizoen in oktober uit en het tweede seizoen, dat in de VS bijna van start gaat, volgt daar direct achteraan. Acteur Jim Parsons doet ook mee aan deze serie. Hij spreekt de gedachten van de negenjarige Sheldon in. Fysiek wordt de kleine Sheldon gespeeld door de eveneens negenjarige kindster Iain Armitage. In de serie zijn verder Sheldons ouders, zusje, broer en oma te zien.