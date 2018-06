Pinkpopzaterdag piekt laat dankzij Foo Fighters

Dave Grohl en zijn Foo Fighters hebben er de laatste uurtjes van de Pinkpopzaterdag voor gezorgd dat de verder wat rustige festivaldag alsnog een groot feest werd. De Amerikanen maakten in hun 2,5 uur durende set de hoge verwachtingen van de Pinkpopbezoekers meer dan waar.

In tegenstelling tot de eerste dag van het Limburgse festival, stonden er zaterdag wat minder klinkende namen op het affiche. Het was vooral een dag voor de liefhebber van de minder grote bands en artiesten, met Foo Fighters uiteraard als grote uitzondering.

De dag begon met de uit Ierland afkomstige Walking On Cars, waarvoor aan de drukte op het veld voor Mainstage te zien lang niet iedereen zijn tentje uit gekomen was.

Gelukkig werd het bij Sanne Hans en haar band Miss Montreal al wat drukker. De sfeer zat er óndanks de bewolking maar dankzij het zonnige humeur van Sanne gelukkig ook goed in. Onbevangen vroeg ze haar publiek mee te zingen, zich om te draaien, pinkjes omhoog te doen en met hun armen te zwaaien en het publiek deed braaf mee.

In de tent van Brightlands was de middag ook al bezet door vrouwelijke artiesten. Voor de harde punkrock van de Marmozets was het kennelijk om 14.30 uur nog niet te vroeg en ook bij het sprookjesachtige gezang van de Noorse Aurora werd driftig meegezongen.

Op de Mainstage lieten de heren van Nothing But Thieves, je weet wel van onder meer het liedje Sorry, zien dat ze een festival als Pinkpop met gemak aankunnen. Ze hadden misschien wel op de plek van The Script, die daarna kwamen, kunnen staan aangezien die laatste band slechts 3 jaar geleden op precies dezelfde plek geprogrammeerd stond en hun show nu ook erg veel deed denken aan die van toen. Hoe dan ook: Nothing But Thieves mag wat ons betreft zeker ook nog een keer naar Landgraaf komen.

Tegelijk met The Script waren de Rotterdammers van De Likt te zien op Stage 4. Althans, voor de gelukkigen die een plekje ín de tent konden bemachtigen, want het vierde podium was duidelijk te klein voor de band van frontman Jordy Dijkshoorn. Rondom de tent buitelden mensen over elkaar heen om een glimp van het feestje binnen op te vangen. Een duidelijker bewijs van dat Nederland nog veel van deze band gaat horen, bestaat er eigenlijk niet. Volgend jaar hoofdpodium? We hopen van wel, want dan kunnen wij ze ook zien.. (ja, ook Metro stond buiten de tent)

Achterop het festivalterrein, bij de IBA Parklands Stage stond zaterdag onder meer A Perfect Circle, dat met hun single So Long, and Thanks for all the Fish een ode bracht aan overleden artiesten als David Bowie en Gene Wilder.

Het podium sloot af met Noel Gallanger en zijn High Flying Birds, die behalve een hoop nieuw werk ook de Oasis-knaller Wonderwall ten gehore bracht.

Met Foo Fighters was er dan aan het einde van de dag toch nog een échte grote headliner aan de beurt. De band kwam hun belofte inlassen nadat ze in 2015 verstek moesten laten gaan omdat zanger Grohl zijn been had gebroken na een optreden in Zweden. Grohl was zo enthousiast alsnog weer in Landgraaf te zijn, dat hij bijna beloofde om al hun 200 nummers te spelen, maar zag daar al tijdens de belofte (gelukkig) vanaf. Uiteraard kwamen wel hun grootste hits aan bod. Op naar de laatste festivaldag alweer.

FOTO'S: Bart van der Putten