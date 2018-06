Pinkpopdebuut Lil' Kleine stukje korter door file

Het publiek van Pinkpop kreeg vrijdag een iets kortere show van Lil’ Kleine voorgeschoteld dan gepland. De Amsterdamse rapper kwam namelijk 20 minuten te laat het podium op; hij stond vasts in de file. Het strakke festivalschema liet vervolgens niet toe dat ‘Kleine’ zijn optreden alsnog helemaal af kon maken.

‘Kleine’ wilde na zijn entree kennelijk niet nog meer tijd verliezen, want de rapper maakte verder ook geen woorden vuil aan het feit dat het publiek zo’n tijd op hem had moeten wachten. Het leek het publiek ook niet te deren: vrijwel het hele veld deinde mee op hits als Krantenwijk, 123 en Drank en Drugs.

Toen het optreden officieel om half vijf zou stoppen, gingen weliswaar wel de schermen naast het hoofdpodium uit, maar Jorik Scholten (Lil' echte naam) zong nog even lekker door en gaf de voorste rij, minderjarigen of niet, allemaal een shotje wodka. Om tien over half vijf stond er kennelijk toch een boze Jan Smeets in de coulissen want na een halve cover van André Hazes’ Zij gelooft in mijn hield de Amsterdammer het toch voor gezien.

Met het optreden van Lil’ Kleine is de eerste dag van Pinkpop 2018 van start gegaan. Op het programma staan deze dag nog optredens van Bløf, Snow Patrol, Jess Glybbr, Oh Wonder, The Offspring, The Last InterNationale, Blaudzun, Oliver Heldens, Slydigs, The Academic en Donnie. De eerste Pinkpopdag wordt afgesloten met een 2,5 uur durende show van Pearl Jam.