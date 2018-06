Peter R. maakt live harde grap over affaire Humberto

Humberto Tan is woensdagavond nogal in verlegenheid gebracht toen Peter R. de Vries live in RTL Late Night een grap maakte over zijn vermeende affaire met Journaallezeres Dionne Stax. De Vries had voor de afscheidsweek van Tan een zogenaamde 'Roast' voorbereid en spaarde de talkshowhost daarbij niet.

Opening van het NOS Journaal

De presentator sabelde niet alleen Humberto neer, maar pakte ook onder anderen voormalig RTL-baas Erland Galjaard, Wendy van Dijk en Albert Verlinde aan. Over Humberto maakte Peter een aantal pikante grappen over zijn vermeende affaire met NOS-journaallezer Dionne Stax. Zo zei hij dat Humberto "een aantal keer per week in de opening van het NOS Journaal zat". "Hij was aardig", grinnikte Peter donderdagochtend na in de show van Giel Beelen op Radio Veronica.

Bekijk hieronder de gewraakte grap van De Vries:

Over die laatste grap moest Peter wel extra nadenken. ,,Of dat wel kon. Ik heb daar ook met de redactie over gesproken. Maar het is wel een roast", aldus Peter. ,,Die moet een beetje schuren en net tegen de grens aan of net over de grens. Als je dat eruit haalt is het geen roast meer. Ik heb de vrije hand gehad en precies gezegd wat ik wilde zeggen."