Pearl Jam in Ziggo Dome voelt als warm bad

De band tussen Pearl Jam en Nederland is een bijzondere. Dat blijkt maar weer eens dinsdagavond in de uitverkochte Amsterdamse Ziggo Dome, waar de grunge-iconen uit Seattle hun eerste van drie Nederlandse shows (woensdagavond nog een keer Ziggo Dome en vrijdagavond op Pinkpop) spelen. Of, zoals frontman Eddie Vedder het aan het begin van de avond van een A4’tje opleest: ‘Why komen fáhk hear wánt zo-ahls you-lee vayten finden why het here tu ghek’.

Even voorlezen in het Nederlands, altijd leuk.

Houthakkersoverhemden

De zeventienduizend toeschouwers, waarvan opvallend velen in de voor het grungetijdperk zo typerende flanellen houthakkersoverhemden, hangen aan Vedders lippen. Zeker wanneer de band niet veel later publieksfavorieten als Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, Corduroy en Given To Fly inzet.

Vol vuur, strak en geïnspireerd dendert Pearl Jam door een setlist waarin de nummers van het beroemde debuutalbum Ten (uit 1991) nog altijd de meeste bijval krijgen. Tijdens Even Flow, Jeremy, Why Go, Porch, Black en het onvermijdelijke Alive – de grootste hit van Pearl Jam - zijn de stewards en barmedewerkers van de Ziggo Dome de enigen die niet uit volle borst meebrullen.

Niet naar het WK?

Wanneer Vedder zijn hart even niet op indrukwekkende wijze aan het uitwringen is, praat hij ontspannen tegen het publiek. Zo grapt de zanger, die ook een groot sportliefhebber is, over de afwezigheid van het Nederlands Elftal op het WK voetbal dat deze week begint. ‘Wat? Jullie zijn niet gekwalificeerd? Dat geloof ik niet. Dat zou net zoiets zijn als wanneer een land als Italië niet zou meedoen’.

Ziggo Dome was voor Pearl Jam twee keer binnen 'no time' uitverkocht.

‘I will scream my lungs out till it fills this room’, zingt Vedder in Indifference, dat de show afsluit. Dat is vanavond niet nodig, want ook wanneer hij zijn longen niet uit zijn lijf schreeuwt, zoals in dit kleine liedje van tweede album Vs., hangt de Ziggo Dome aan zijn lippen. ‘Tu ghekke’ show.