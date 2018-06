Paul de Leeuw gaat weg bij BNNVARA

Het bedrijf achter Sesamstraat, Sesame Workshop, heeft een kort geding verloren over de marketing van The Happytime Murders. De studio achter deze muppetfilm mag de aankondiging 'No Sesame. All Street.' blijven gebruiken in de promotie. In de trailer is ook een ejaculerende muppet te zien.

The Happytime Murders, met onder meer Melissa McCarthy en Elizabeth Banks in de gelederen, wordt geregisseerd door Brian Henson, de zoon van The Muppets-bedenker Jim. De makers van Sesame Street waren er niet blij mee dat zij in de marketing van de film worden geassocieerd met het project en klaagden The Happytimes Murders' filmstudio STX aan.