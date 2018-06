Patty Brard súperslank: deze BN'ers gingen haar voor

Patty Brard is superslank geworden: dat blijkt uit een foto die Fred van Leer woensdag op zijn Instagram plaatste. Donderdag plaatste Brard de foto zelf ook. Eerder viel op een andere foto van Brard al op dat de 63-jarige tv-personality wel erg strak in haar lijf zit.

Geen wonder, want Brard heeft een maagverkleining gehad, waar ze uitgebreid over vlogt op Linda TV. Ze krijgt onder haar foto honderden complimenten over haar looks en is zelf ook lekker blij met het resultaat.

Ook Marc van der Linden is een BN'er die enórm is afgevallen. Hoe hij het gedaan heeft wil hij niet zeggen, maar dát het gelukt is, is een ding wat zeker is.

Ken je die leuke vrouw uit Gooische Vrouwen nog? Annet Malherbe koos in 2012 voor een maagverkleining en was daarna onherkenbaar.

Bastiaan van Schaik ging ook voor de maagverkleining, in 2016. Daarvoor was hij vooral bekend als de vrolijke, mollige styliste van Nederland. Nu is hij hip, nog steeds vrolijk én slank.

Ooit won ze X-Factor, nu doet ze het nog steeds lekker in de muziekwereld, maar wel een stukkie slanker. Zangeres Lisa Lois viel kilo's af door alleen maar gezonde dingen te eten en heel veel te sporten. En tot op heden houdt ze dat aardig vol!

Rachel Kramer zat ooit in K-Otic deed óók mee aan X-Factor en viel óók kilo's af, maar zij deed dit via een gastric bypass. Inmiddels is zij weer onherkenbaar slank.