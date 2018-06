Moeder ziet dochter seksend terug in Ex On The Beach

Fans van Pearl Jam kunnen deze week hun geluk niet op. Na twee concerten van de band in de Ziggo Dome zijn Eddie Vedder en consorten vrijdag voor het eerst in achttien jaar tijd weer op Pinkpop te zien. Organisator Jan Smeets kon het bijna niet geloven. „Ik was er heel sceptisch over”, laat hij aan Metro weten.

Toen Jan Smeets Pearl Jam in 1992 voor het eerst naar Landgraaf haalde, was de grungeband uit Seattle net doorgebroken. Het debuutalbum Ten was krap een half jaar eerder in Nederland uitgebracht en een paar maanden voor aanvang van het popfestival stond de single ‘Alive’ in de top 20 van de hitlijsten genoteerd. De tweede keer dat Pinkpop de rockers mocht ontvangen, was in 2000, een maand na het verschijnen van het zesde album Binaural. Inmiddels was Eddie Vedder een superster, die enkel nog overschaduwd werd door Mick Jagger, Bono en Jon Bon Jovi. Het tweede Pinkpop-optreden van Pearl Jam verscheen later dat jaar op cd, maar is minder legendarisch dan het Nederlandse festivaldebuut uit 1992.