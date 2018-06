Kim Feenstra komt op voor Famke Louise op Instagram

Ook in de wereld van roem en fame gaat het niet alleen maar over rozen. De 19-jarige Famke Louise is nu een tijdje bekend als artiest en krijgt de nodige haatberichten op haar bordje. Topmodel Kim Feenstra weet als geen ander hoe dat is. Ze neemt het op voor de jonge artiest en wijdt daar een uitgebreide Instagram-post aan: ,,Ik hoop dat je je door niemand klein laat maken. Je doet wat je doet, en je doet het goed."

'Fuck them'

Feenstra deelt een bijzondere foto van Famke en schrijft dat ze hoopt dat, ondanks alle onaardige mensen, Famke trots is op zichzelf. ,,Ik lees reacties onder je posts en ik denk wat kinderachtig. En dat is het ook. Kinderachtige reacties van kleine kinderen die denken dat ze alles kunnen zeggen en elke ziekte online kunnen gooien. Maar ik zie je shinen en ik denk You go girl.''

De brunette beschrijft dat ze zelf ook weet hoe het voelt om de ene negatieve reactie na de andere te ontvangen. ,,Ik zal niet liegen ik ben geen lieverdje geweest vroeger en ook echt door mensen door het slijk gehaald. But fuck them, i’m still here! En ik kijk naar jou en ik zie je gaaaaan! Ik weet hoe moeilijk het soms kan zijn en ook hoe eenzaam het soms is als je bekend bent. Dat is de keerzijde van succes. Maar het brengt zoveel moois met zich mee, ik hoop dat je daarvan geniet.''

Nog zo jong

Volgens het topmodel, die ook als fotografe veel successen behaald, staan mensen er niet stil dat Famke Louise nog jong is. ,,Ze vergeten dat je nog zoveel moet en gaat leren. Ik hoop dat je altijd dicht bij jezelf blijft. En ik hoop dat je je door niemand klein laat maken. Je doet wat je doet, en je doet het goed", aldus Feenstra. ,,Ik ben blij dat ik je voor mijn lens heb gehad.''

Gouden plaat

Famke Louise werd in 2016 bekend via haar YouTube-kanaal en in 2017 kwam ze met haar hitsingle Op Me Monnie. Daarmee sleepte de rapster een gouden plaat in de wacht.

