Het vrije leven van de dino’s op Isla Nublar is van korte duur. In Jurassic World: Fallen Kingdom komen de mensen, waaronder Bryce Dallas Howard als Claire, zich weer met de prehistorische wezens bemoeien.

Actrice Bryce Dallas Howard is in Jurassic World: Fallen Kingdom terug als Claire Dearing, de ooit zo veeleisende manager van het pretpark Jurassic World uit de gelijknamige vorige film uit de franchise. Haar ideeën over de dinosaurussen zijn sinds de vorige film nogal veranderd en deze keer zet ze alles op alles om de dieren te redden van een dreigende lading lava. In Metro vertelt ze over haar rol, de samenwerking met Chris Pratt én de terugkeer van Jeff Goldblum als Dr. Ian Malcolm.

Hoe is Claire veranderd ten opzichte van de vorige film Jurassic World?

Bryce: „Haar missie, plichtsbesef en perspectief zijn veranderd, maar haar persoonlijkheid is niet veranderd. Ze is meer een activist geworden. Ze heeft ook een stichting opgericht, de Dinosaur Protection Group, waarmee ze wil regelen dat dino’s dezelfde bescherming krijgen als andere bedreigde diersoorten. Nu de vulkaan op Isla Nublar op uitbarsten staat, wil ze de dinosaurussen redden, terwijl anderen, waaronder Owen (Chris Pratt, red.) juist vinden dat ze de natuur haar gang moeten laten gaan. Haar leidinggevende kwaliteiten komen dus alsnog goed van pas.”

Welke delen van Claire wilde je per se laten zien in deze film?

Bryce: „Tegen het einde van de laatste film was Claire iemand geworden die meer bij zichzelf staat en naar haar eigen gevoel luistert. Dat moest natuurlijk blijven. Verder heeft ze ander haar. In de eerste film had ze een kapsel dat eigenlijk niet te handhaven is in de wildernis, dus nu heeft ze een iets makkelijker model. Ze moest gewoon wat aardser worden en dat is gelukt.”

Voor deze film zijn meer ‘animatronics’, oftewel nagemaakte dinosaurussen, gebruikt dan in de laatste paar Jurassic World-films. Heb je daar op de set meer aan dan wanneer ze later met een computer worden toegevoegd?

Bryce: „Oh, jazeker. Het is echt ontzagwekkend wat ze kunnen doen om zo’n beest ‘tot leven’ te wekken op de set. Ik speel dan misschien niet met een echt dier, maar omdat het wel in beweging wordt gebracht, voelt het wel echt en ziet het er echt uit. Daardoor kan je je als acteur ook emotioneel hechten aan zo’n beest, wat het acteren ten goede komt. Raptor Blue is trouwens mijn favoriete personage. Mocht er nog een film komen, dan moet die over haar gaan.”

Chris Pratt en een collega op de set van Jurassic Park: Fallen Kingdom.

Chris Pratt en jij zijn in het echt ook goed bevriend he?

Bryce: „Ja, dat is echt geweldig. Chris is de beste en hoe tof is het dan om samen zo’n toffe film te mogen maken? We werken ook op basis van gelijkheid, en dat is niet altijd het geval, kan ik je zeggen.”

Acteur Jeff Goldblum keert ook terug, nadat we hem voor het laatst als Dr. Ian Malcolm zagen in The Lost World uit 1997. Hoe was het om met hem te werken?

Bryce: „In elke film die hij maakt, zie je hem op de toppen van zijn kunnen. Ik denk dat hij mediteert, maar hij kan ook zomaar gewoon een genie zijn. Ik vind hem geweldig! En hij is ook weer geweldig in deze film. Ik keek erg uit naar de scènes tussen Claire en Malcolm, omdat ze precies het tegenovergestelde vinden van de hele situatie op het eiland en ik het heerlijk vond om hen het uit te laten vechten. Het ging er gepassioneerd aan toe.”

De film zelf heeft wat meer spanning en horror-elementen in zich dan de vorige films, toch?

Bryce: „Dat klopt, maar ook meer emotie. Maar natuurlijk is de Amerikaanse humor, waar deze filmreeks inmiddels om bekendstaat, er ook nog steeds. Het voelt als een echte Jurassic-film, maar duwt het genre net weer even verder. Het is spannend dat zo’n actie-avontuur dankzij onze nieuwe regisseur J.A. Bayona weer naar een hoger level getild kan worden.”