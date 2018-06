Jan Smeets juicht pas als Pearl Jam op podium staat

Fans van Pearl Jam kunnen deze week hun geluk niet op. Na twee concerten van de band in de Ziggo Dome zijn Eddie Vedder en consorten vrijdag voor het eerst in achttien jaar tijd weer op Pinkpop te zien. Organisator Jan Smeets kon het bijna niet geloven. „Ik was er heel sceptisch over”, laat hij aan Metro weten.

Toen Jan Smeets Pearl Jam in 1992 voor het eerst naar Landgraaf haalde, was de grungeband uit Seattle net doorgebroken. Het debuutalbum Ten was krap een half jaar eerder in Nederland uitgebracht en een paar maanden voor aanvang van het popfestival stond de single ‘Alive’ in de top 20 van de hitlijsten genoteerd. De tweede keer dat Pinkpop de rockers mocht ontvangen, was in 2000, een maand na het verschijnen van het zesde album Binaural. Inmiddels was Eddie Vedder een superster, die enkel nog overschaduwd werd door Mick Jagger, Bono en Jon Bon Jovi. Het tweede Pinkpop-optreden van Pearl Jam verscheen later dat jaar op cd, maar is minder legendarisch dan het Nederlandse festivaldebuut uit 1992.

De naam Pearl Jam bleef jaarlijks bovenaan de wensenlijstjes van de bezoekers prijken, maar Jan Smeets greep er telkens net naast. Als de heren al in de buurt van Nederland waren rondom het pinksterweekend, dan verkozen ze de festivals in de omringende landen boven Pinkpop. „Het is frustrerend, absoluut”, erkent Smeets. „Het is heel frustrerend als je een act niet kunt krijgen wanneer je geroemd wordt met je festival, dat je tot de Champions League behoort. Maar als puntje bij paaltje komt, komen ze niet. Dan is het dit, dan is het dat. Het heeft elke keer een andere oorzaak en daar leg je je bij neer. Gelukkig zijn er meer groepen die kunnen headlinen, dus daar kan ik me achter verschuilen.”

De sprong

Het eerste optreden van Pearl Jam op Pinkpop is inmiddels legendarisch. Tijdens één van de meest regenachtige edities uit de geschiedenis van het festival zagen de bezoekers hoe frontman Eddie Vedder in een camerakraan klom tijdens Porch en vervolgens in het publiek dook. Smeets, die momenteel aan het herstellen is van een hartoperatie, weet nog dat hij in 1992 heeft genoten van het optreden. „Ik heb die show continu aan de zijkant van het podium gestaan. Die sprong in het publiek, dat was ongelofelijk! Al moet dat niet te vaak gebeuren, dat is niet goed voor mijn hart.”

Smeets kijkt met warme gevoelens terug op de Pinkpop-editie van 1992, al ging lang niet alles naar wens. „1992 was een bijzonder jaar. Het was een regenachtige dag en alsof dat nog niet erg genoeg was, deed Lou Reed moeilijk. The Cult, helemaal onder het snuif, ging langer door dan toegestaan. Gelukkig was Pearl Jam fantastisch en, niet te vergeten, een geweldig optreden van Rowwen Hèze - hun grote doorbraak! Het was uniek, want het gebeurde allemaal op één dag op één podium.” Het tweede concert van Pearl Jam op Pinkpop heeft duidelijk minder indruk achtergelaten op de festivalbaas. „Daar kan ik me niks van herinneren.”

The Boss

Hoewel Pinkpop en Pearl Jam een gezamenlijke geschiedenis hebben, heeft Jan Smeets de bandleden nog nooit ontmoet. Hij hoeft ook niet zo nodig met alle wereldsterren die op zijn festivals staan op de foto. „Integendeel, ik heb het daar ook veel te druk voor”, grapt Smeets. Toch geeft hij toe dat hij het stiekem wel kan waarderen wanneer een artiest bij zijn kantoor aanklopt. „Bruce Springsteen vroeg: ‘Where is the promotor?’ Hij kwam naar me toe en gaf me een hand en een knuffel.” Smeets legt uit dat hij vanwege zijn gezondheid dit jaar minder bij de productie is betrokken en niet weet wat Pearl Jam van plan is. „Nu ik aan mijn hart geopereerd ben, ben ik er niet zo mee bezig. Ik ben blij dat ik zelf nog op deze aardkloot rondloop!”

Smeets blijft sceptisch over de komst van Pearl Jam tot hij de mannen daadwerkelijk op het podium ziet staan. Het is immers eerder voorgekomen dat artiesten op het laatste moment niet op het festivalterrein verschijnen. Denk aan Sam Smith, Amy Winehouse en Foo Fighters, dat dit jaar het optreden uit 2015 overdoet. Zanger Dave Grohl moest destijds herstellen van een beenbreuk. Smeets zag afgelopen week het filmpje waarbij Grohl een nieuwe beenbreuk in scène zette. „Geweldig, maar daar moet je eigenlijk geen grapjes over maken”, lacht hij. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt de langgekoesterde wens van duizenden festivalgangers vrijdag eindelijk écht uit te komen. „Het blijft afwachten, hè?”, aldus Smeets. „Het is nog geen Pinkpop.”