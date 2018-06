Guus Meeuwis hervindt het geluk

GELUK heet ‘ie, het nieuwe, twaalfde album van Guus Meeuwis. Toch was de man die al jarenlang stadions vol trekt en verantwoordelijk is voor talloze hits, even niét Guus Geluk. “In het begin dacht ik dat ik de enige op de wereld was die te maken kreeg met een scheiding.”

Roerige tijd

Martha Meeuwis-Leentjens kent haar zoon Guus Meeuwis (46) door en door. “Als je wil weten hoe het met Guus gaat, luister dan naar zijn muziek.” Daar heeft ze gelijk in, aldus zoonlief zelf. “Als ik het verhaal zou vertellen, dan zou ik het in liedjes doen”, legt hij uit. “Ik schrijf en zing makkelijker dan dat ik erover praat. Muziek is altijd al een uitlaatklep voor mij geweest.” Het verhaal waar de populaire zanger het over heeft, gaat over de roerige tijd die hij achter de rug heeft. Twee jaar terug zag hij na veertien jaar huwelijk zijn relatie met Valérie, de vrouw voor wie hij in 1995 zijn doorbraakhit Het is een nacht schreef en met wie hij vier kinderen kreeg, op de klippen lopen.

De weerslag daarvan is terug te horen op GELUK, zijn nieuwe album. Het is zijn twaalfde, en een bijzondere. Dat begint al bij de albumtitel, die in hoofdletters geschreven wordt. Het is een titel die vragen oproept, gezien de gebeurtenissen in zijn privéleven. “Er was één woord dat telkens terug kwam in de liedjes: geluk. Het vechten voor, het verliezen van, het zoeken naar en het vinden van geluk. Het hele spectrum van geluk is de afgelopen tijd voorbij gekomen. Dus laat ik de plaat dan ook zo maar noemen” verklaart hij.

Zonniger

De scheiding van zijn ex-vrouw en de periode daarna is over heel GELUK terug te horen. Tekstueel begint het album in mineur, met de breuk vers in het geheugen. Gaandeweg de elf liedjes wordt de toon steeds zonniger. “Het was logisch dat de eerste liedjes die ik schreef gingen over wat er is gebeurd” reflecteert Guus. “Ik dacht daarna wel ‘oh jee, het moet geen plaat worden met elf van dit soort liedjes.’ De meeste liedjes gaan dan ook over het op weg zijn naar geluk of het weer gevonden hebben. Dat is de weg die ik liever bewandel dan constant te focussen op het leed.” Hij is er de man niet naar om al te lang stil te blijven staan bij de tegenslagen die het leven opwerpt. Te nuchter ook. “In het begin dacht ik dat ik de enige op de wereld was die te maken kreeg met een scheiding. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dan is het fijn als je de veerkracht hebt om te draaien naar het licht en te merken dat er mensen om je heen zijn die je helpen, zoals vrienden en familie, en mensen die met je meeleven.”

En anders is er nog de afstand die hij neemt met zijn roadtrip door de Amerikaanse staat Tennessee, waar hij de basis voor de liedjes van GELUK legde. In de Ardent Studios gaat hij met een stapel songteksten en ideeën aan de slag. Hij is teruggeworpen op zichzelf, want het is de eerste keer dat hij zonder band de studio in gaat. Na afloop, vlak voordat hij op het vliegtuig stapt, belt hij zijn band met de mededeling dat ze de studio in kunnen. Hij is klaar om GELUK op te nemen.

Hoop

Ook privé straalt er weer zon aan de horizon. De liefde bleek al die tijd recht voor zijn neus te staan. Letterlijk, in de vorm van stylist Manon Meijers. De twee werken al tien jaar samen als de vonk overspringt. Ook het hervonden geluk is terug te horen op het album, bijvoorbeeld in nummers als Stralen van geluk en Je moet het voelen. Guus: “Het grappige is dat het gebeurde op het moment dat je het niet verwacht. Misschien is dat juist het beste moment. We schrokken er beiden van. Die liefde gaf vleugels, ik vond het belangrijk dat ook dat terug te horen was op GELUK. Het gaf hoop, het gaf kleur en het gaf moed. Alles ging van zwartwit naar kleur.”

Guus Meeuwis live Groots met een Zachte G: 8, 9, 10 en 12 juni, Philips Stadion Eindhoven.