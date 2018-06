Giel Beelen door het stof om tweet over Pinkpop

Bam! Ineens was daar het album Everything is Love van Beyoncé and Jay-Z. Het album was niet aangekondigd, maar verscheen zaterdagavond na een concert van de twee in Londen op de streamingdienst van Jay-Z.

Videoclip in Louvre

Op het album staan negen nummers van het powercouple. Bij het nummer Apesh*t hebben ze ook gelijk een videoclip uitgebracht. En als Beyonce en Jay-Z iets doen, dan doen ze het goed. De video is namelijk opgenomen in het Louvre in Parijs!