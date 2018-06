Festivalverslag: een dagje meevliegen met 4 top-dj's

Wat doe je als je dj bent en op één dag op drie verschillende plekken moet draaien? Dan neem je een heli! Zaterdag vond het Flying Dutch Festival plaats in Amsterdam, Rotterdam en Eersel. Metro mocht samen met Fedde Le Grand, Ryan Marciano & Sunnery James en R3hab mee vliegen met de speciale Desperados- en Flying Dutchhelikopters.

Het idee van Flying Dutch is om alle hoogvliegers van de Nederlandse dance industrie te laten draaien in hun eigen land op meerdere locaties tegelijk. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? De succesvolle dj’s worden door helikopters heen en weer gevlogen. Zo kunnen ze op een dag alle steden bezoeken en daar een vette show neerzetten. Metro kreeg een exclusief kijkje achter de schermen en mocht vanaf Amsterdam mee vliegen naar Eersel, door naar Rotterdam en vanaf daar weer terug naar de hoofdstad. Laten we eerlijk zijn, we hebben zwaardere werkdagen gehad.

Professionele feestgangers

Ryan Marciano en Sunnery James stonden vrijdag nog op afterhills in Roemenië, zaterdag waren ze te vinden op het Flying Dutch Festival. De dj’s maken graag tijd voor een Nederlands festival. ,,Nederlanders zijn professionele feestgangers. Ze zijn kritisch en stellen eisen, maar dat maakt het voor ons juist leuk. Zo blijft het een uitdaging.”

Om 12.30 moesten we klaar staan bij het Havenpark in Amsterdam, want zo’n helikoptervlucht wil je natuurlijk niet missen.

Voordat we de lucht in gingen hadden we gelukkig de mogelijkheid om even wat moed in te drinken bij de Desperados party starterdeck. Samen met wat andere pers, een aantal prijswinnaars en dj Fedde Le Grand stapten we om 14.00 aan boord van een van de helicopters. Binnen een uurtje vlogen we naar het strand in Eersel. Vanuit de lucht zagen we de partygangers al los gaan. Dit keer gekleed in het wit. Elke stad had een ander kleurenthema. Amsterdam was rood, Eersel wit en Rotterdam blauw. Inderdaad, de kleuren van de Nederlandse vlag.

Flying Dutch Tattoo

Terwijl Fedde Le Grand zich klaar maakte voor zijn set, hadden wij de tijd om te dansen op de muziek van Sunnery James & Ryan Marciano. In Eersel zat de sfeer er goed in. Een feestganger viel ons in het bijzonder op, hij liep rond met een speciale Flying Dutch tattoo. Waarom zou je zoiets doen vroegen wij ons af? ,,,Een vriend en ik wilde graag een tattoo. Vorig jaar waren we weer op Flying Dutch, we zagen het logo en dachten ja dit is een vette tattoo! Een paar andere vrienden gaan dezelfde tattoo met hetzelfde logo nemen,” vertelde de 24-jarige Will Ward die dit jaar voor de derde keer speciaal vanuit Londen naar Nederland is gevlogen voor het festival.

Herken jij het logo van het festival? Foto: @willjackward

Van de draaitafel naar de geitenboerderij

Net toen we de beat te pakken hadden, stond de helikopter al weer klaar om te vertrekken naar Rotterdam. DJ’s Sunnery James en Ryan Marciano vlogen gezellig met ons mee naar het parkeerterrein van Ahoy, waar Flying Dutch Rotterdam werd gehouden.

Voor vertrek spraken we nog even snel met Sunnery James en Ryan Marciano

De vriendin van Ryan stond samen met hun 2-jarige zoontje bij het helikopterplatform om ons uit te zwaaien. ,,In het weekend vliegen we vaak naar meerdere bestemmingen, maar doordeweeks ben ik veel thuis. Ik vind het belangrijk om kinderen veel te zien, ik heb ze tenslotte zelf gemaakt he!” Wat de mannen het liefste doen als ze thuis zijn? ,,Naar de geitenboerderij, haha.”

Prima festival-vervoer!

Bij aankomst in Rotterdam was dj R3hab aan het draaien. En we weten niet of het te maken heeft met het feit dat het etenstijd was, maar in Rotterdam waren de dansmariekes- en dansmario’s ver te zoeken. Zonde, want aan de dj-kunsten van Fadil, de echte naam van R3hab lag het niet. De 32-jarige dj vloog na zijn optreden in Rotterdam met ons mee terug naar de hoofdstad. De dj reist de hele wereld over voor optredens en is vooral in Azië razendpopulair. Toch heeft Nederland een speciaal plekje. ,,Ik vond de helikoptervlucht heel cool. Weet je wat mij op viel? Alles is zo mooi groen in Nederland! Op veel plekken is alles volgebouwd, zelfs boven Amsterdam kon je nog groen zien.”

Terwijl R3hab zich klaarmaakt voor zijn optreden keren wij weer terug naar het Desperados party starterdeck. In Amsterdam werd er ondanks die paar regendruppels toch wel echt goed los gegaan. Waar je op de meeste festivals vooral jonge mensen ziet rondlopen is Flying Dutch een festival voor jong en oud en zie je mensen uit alle windstreken.

Eersel, Rotterdam en Amsterdam. Was jij dit jaar aanwezig? Foto: ANP

Nederland barst van het dj-talent

Of R3hab zenuwachtig is voor zijn optreden? ,,Nee, ik ben meer enthousiast. Ik word sowieso niet zo snel zenuwachtig gelukkig. Maar ik maak ook al bijna 12 jaar muziek.” Volgens Fadil is Flying Dutch zo bijzonder omdat we in Nederland veel goede dj's hebben. ,,Ik denk dat ze dit in geen enkel ander land zouden kunnen doen. In België zouden Dimitri Vegas en Like Mike dan zelf 12 uur lang moeten draaien haha.”

Onder andere Armin van Buuren, Tiësto, Afrojack, Don Diablo en Fedde Le Grand stonden op het podium bij Flying Dutch. Foto: ANP

Aan het einde van de avond spreken we nog even met prijswinnaars Daniëlle (28) en Nora (29). Ze hadden via Desperados kaarten gewonnen door een foto te uploaden op Instagram. De meiden zijn extra blij met hun prijs want ze zijn al aanwezig bij het festival vanaf de eerste editie. ,,De line up is heel goed, je kunt altijd grote namen verwachten,” zegt Danielle. ,,En half Nederland doorvliegen in een heli alsof het de normaalste zaak van de wereld is, tja wanneer doe je dat nou?”