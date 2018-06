Don Diablo gaat niet voor het grote geld

De Amsterdamse ster-dj Don Diablo bereikt een nieuwe mijlpaal in zijn carrière met zijn aankomende soloshow in AFAS Live. „Mensen denken misschien dat ik nu ga cashen, maar dat is niet het geval”, zegt hij tegen Metro. „Het is juist een groot risico.”

Hij staat al jaren hoog genoteerd in de DJ Mag Top 100 en treedt wereldwijd op voor enorme menigtes op dancefeesten als Dance Valley en Tomorrowland, maar nooit eerder gaf Don Diablo een eigen grote show in Nederland. Op 8 december komt daar verandering in met Future XL, een vier uur durend concert voor zesduizend toeschouwers in zijn eigen woonplaats. De aankondiging van Future XL volgde ruim een jaar na zijn optreden in de Amsterdamse popzaal Melkweg. „Die show was uitverkocht zonder dat we daar veel promotie voor hadden gedaan. Dan komt de vraag: ’Wat gaan we hierna doen?’ Daarvoor had ik nog nooit een eigen show gedaan.”

Eenmalige ervaring

De laatste jaren zijn we eraan de gewend geraakt dat de grote jongens uit de dance eigenhandig zalen met een capaciteit van vijf- tot twintigduizend bezoekers vullen, denk aan Armin van Buuren, Hardwell en Martin Garrix. Volgens Don Diablo is dat nog steeds een zeldzaamheid voor dj’s. „Het is niet vanzelfsprekend in de danceindustrie. Dat je hoog in de dj-top 100 staat, wil niet zeggen dat mensen kaartjes voor je gaan kopen.” Tijdens zijn Amerikaanse tournee, waar hij avond aan avond voor vier- tot vijfduizend bezoekers draaide, werd hij gesterkt in de gedachte dat het ook in Nederland kan. „Je wil niet op je bek gaan. Ik heb gezien dat mensen die me voor zijn gegaan het niet gered hebben. Dat wil je voorkomen.”

Een show die niet uitverkoopt of zelfs wordt geannuleerd, is natuurlijk slecht voor het imago van een anderzijds populaire dj, om nog maar te zwijgen over de financiële schade. Mede daarom heeft Don Diablo er zolang over gedaan deze stap te zetten. „Voor je zesduizend kaartjes verkoopt, moet je eerst twee-, drieduizend kaarten verkocht hebben, anders is er geen promotor die het risico aangaat. Dat kan tonnen kosten.” Het idee dat hij een bak geld verdient aan zijn concert in AFAS Live wijst hij van de hand. „Mij levert het niks op, want je hebt te maken met zaalhuur en daarnaast zet je een dure productie neer. Het is lucratiever om een clubshow te doen.”

Met Future XL wil Don Diablo de bezoekers een unieke ervaring bezorgen. „Aan de ene kant is er het gedeelte waar ik mensen laat dansen om hun zorgen te vergeten, maar ik wil ze ook iets emotioneels meegeven. Dat kun je tijdens zo’n concert perfect doen. Zo heb ik bijvoorbeeld heel veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in visuals. Dat is heel erg een onderdeel van wat ik doe als artiest. Je ziet dus niet alleen maar logootjes heen en weer gaan.” Hij benadrukt dat Future XL een eenmalig evenement wordt en dus een prijzige show om neer te zetten. „Commercieel gezien maak ik beslissingen die niet het meest logisch zijn. Ik redeneer altijd vanuit mijzelf als artiest. Het is geen sprint, maar een marathon. Als ik voor het grote geld ging, had ik jaren geleden al andere keuzes gemaakt.”

Onzekerheid

Hij geeft toe dat onzekerheid en bescheidenheid een rol spelen bij zijn voorzichtige klim naar de top. „Ik heb het gevoel dat mensen graag zien dat op je bek gaat. Daar word je heel onzeker van. Bij mij is het succes heel geleidelijk gekomen. Als een puzzel waar stapsgewijs een stukje ingelegd wordt.” Tegelijkertijd denkt hij dat uit die onzekerheid iets moois kan ontstaan. „Alles ontstaat uit een vorm van onzekerheid. Ik maak dingen omdat ik mezelf beter wil laten voelen. Als ik verdrietig ben, stop ik dat in een liedje. Hetzelfde geldt voor mijn kledinglijn. Ik draag waar ik me fijn in voel. Toen ik een tiener was, kon ik dat soort kleding zelf niet betalen. Mijn kledinglijn voelt als fashion, maar het is wel betaalbaar.”

Terwijl veel van zijn collega’s meegaan in de mallemolen van het dj-bestaan en er in hoog tempo de ene na de andere radiovriendelijke single uitpompen, bouwt de 38-jarige Don Pepijn Schipper in zijn eigen tempo zijn carrière uit. Zo verscheen in februari zijn album Future – tien jaar na de voorganger Life Is A Festival – en een hitsingle is eerder een mooie bijkomstigheid dan noodzaak. Die strategie werpt zijn vruchten af, want afgelopen jaar eindigde hij op de elfde plek van de wereldranglijst van dj’s. „Er staat misschien een aantal namen boven mij die een stuk meer verdienen, maar ik ben een dj die groot geworden is door klein te blijven”, zo meent hij. „Ik heb heel lang vanuit de schaduw geopereerd en een onderlaag opgebouwd. Nu durf ik voor het eerst écht naar buiten.

De kaartverkoop voor Future XL start vandaag om 10.00 uur via www.dondiablo.amsterdam.