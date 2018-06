Dit zijn ze! De genomineerden van de 3FM Awards

De 3FM Awards 2018 komen er weer aan en vanaf maandag zijn de nominees bekend en de stembussen geopend. Dit zijn jaarlijkse popprijzen voor de beste Nederlandse acts en artiesten, die worden gekozen door het publiek. De jaarlijkse publieksprijs telt zeven categorieën, met telkens vier kanshebbers.

In de categorie Beste Album kom je Naaz, HAEVN en Thomas Azier tegen. Ook het album Rémi van Ronnie Flex mag niet in de lijst ontbreken, waarmee hij eerder dit jaar nog een Edison in de wacht wist te slepen. De 19-jarige Naaz werd afgelopen vrijdag nog verrast door 3FM-dj Frank van der Lende op Best Kept Secret Festival omdat zij de juryprijs 3FM Talent Award had gewonnen.

Beste nummer en groep

Als Beste Groep maken de heren van Chef'Special kans op een award, maar ook de mannen van Kensington zijn kanshebber. Zij hebben vorig jaar al twee awards gewonnen. De rapformatie De Jeugd van Tegenwoordig en het dj-duo Lucas & Steve zijn ook genomineerd in deze categorie.

Als Beste Nummer van 2018 maakt natuurlijk het veelal gehoorde Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert grote kans. Ook Kraantje Pappie met Lil Craney en Nana Adjoa met The Resolution zijn genomineerd. De rappers Lil Kleine en Boef met Krantenwijk vind je ook terug in deze categorie.

Boef genomineerd

Boef maakt nog een keer kans op een award. Hij is namelijk genomineerd in de categorie Beste Fans. Dat is vrij merkwaardig na alle ophef die er geweest is over de rapper. Dat hij vrouwen in het Marokkaans voor hoer uitschold in een van zijn Snapchat-video's, schoot veel van zijn volgers in het verkeerde keelgat. Toch heeft de vlogger en rapper blijkbaar voldoende trouwe fans om zich heen om in deze categorie genomineerd te zijn. Andere genomineerden in deze categorie zijn Jett Rebel, Kensington en zangeres Maan. Jett Rebel en Maan zijn ook beiden genomineerd voor Beste Solo Act.

Stem uitbrengen

Ook reikt de publieke radiozender jaarlijks een 3FM Talent Award uit. Dit jaar heeft Naaz de juryprijs in de wacht gesleept. 3FM-dj Frank van der Lende verraste de 19-jarige zangeres afgelopen vrijdag op het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek.

Bekijk alle categorieen en genomineerden op de site van 3FM. Daar kun je ook je stem uitbrengen. Deze hele zomer kunnen muziekliefhebbers ook hun favoriete artiest nomineren voor een 3FM Award in de categorie Beste Live. De Award show vindt plaats op 5 september in de AFAS Live in Amsterdam.

