De Luizenmoeder wint zilveren Nipkowschijf

Beyoncé en Jay-Z kwamen dit weekend met een surprise, namelijk hun allereerste album samen: Everything is Love. Die verrassing sluit natuurlijk perfect aan bij de concerten die ze deze week geven in Nederland. „This is real love” is de boodschap die Beyoncé en Jay-Z dinsdag uitdragen tijdens hun gezamenlijke concert in de Johan Cruyff Arena. Een krachtig statement na een flinke klap die het droomhuwelijk te verduren kreeg.

Het liefdesverhaal van zangeres Beyoncé Knowles en rapper Shawn Carter alias Jay-Z lijkt wel een modern sprookje. Ze ontmoetten elkaar toen Beyoncé achttien jaar oud was en net was doorgebroken met de meidengroep Destiny’s Child. Jay-Z had toen al een hele reeks hits op zijn naam, waaronder Hard Knock Life (Ghetto Anthem), waarin hij zijn hobbelige weg naar roem beschreef. Inmiddels zijn Bey en Jigga, zoals de twee ook weleens worden genoemd, tien jaar getrouwd. Hun status in de VS staat haast gelijk aan dat van Europese royalty. Niet verwonderlijk, overigens. Melania Trump mag dan wel op papier The First Lady zijn, maar wanneer Beyoncé zich uitspreekt over de hete hangijzers in de samenleving heeft dat veel meer impact aan weerszijden van het politieke spectrum.

Wat Melania en Beyoncé met elkaar gemeen hebben, is een machtige, schatrijke en overspelige echtgenoot. Waar zowel Donald Trump als zijn advocaten Michael Cohen en Rudy Giuliani in alle toonaarden ontkennen dat de Amerikaanse president een affaire had met pornoactrice Stormy Daniels, heeft Beyoncé’s wederhelft publiekelijk toegegeven een misstap te hebben begaan. Jay-Z betuigde spijt op de titeltrack van zijn in 2017 verschenen album 4:44, een jaar nadat de geruchten over een slippertje de kop opstaken. Beyoncé zong erover in de nummers Don’t Hurt Yourself, Hold Up en Sorry, te vinden op haar spectaculaire album Lemonade.