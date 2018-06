Beyoncé & Jay-Z brengen onverwachts album uit

Bam! Ineens was daar het album Everything is Love van Beyoncé and Jay-Z. Het album was niet aangekondigd, maar verscheen zaterdagavond na een concert van de twee in Londen op de streamingdienst van Jay-Z.

Videoclip in Louvre

Op het album staan negen nummers van het powercouple. Bij het nummer Apesh*t hebben ze ook gelijk een videoclip uitgebracht. En als Beyonce en Jay-Z iets doen, dan doen ze het goed. De video is namelijk opgenomen in het Louvre in Parijs!

Exclusief te beluisteren

Ben je benieuwd naar de rest van het album? Dat snappen we. Maar het album is tot nu toe nog alleen exclusief te luisteren op Tidal. Maar, via deze link kun je alvast wat teasers beluisteren.

Beyoncé en Jay-Z hebben samen drie kinderen. Foto: ANP

Dinsdag en woensdag staan Beyoncé en Jay-Z in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.