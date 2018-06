'Betaalmuur NPO mag niet zomaar'

De publieke omroep mag niet zomaar geld gaan vragen voor de toegang tot programma’s. Daar waarschuwt Arie Slob voor, minister van Media.

De Telegraaf bracht zaterdagochtend het bericht naar buiten dat de NPO het plan heeft om veel programma’s achter een betaalmuur te zeggen. Minister Slob zegt dat hij die plannen nog niet heeft ontvangen. Hij benadrukt dat niet „zomaar alles kan. Ze kunnen bijvoorbeeld niet NPO Start zonder overleg achter een betaalmuur zetten.”

Extra inkomsten

De NPO wil haar dienst NPO Start Plus flink gaan uitbreiden. In het Jaarplan Video 2019, dat de Telegraaf in handen heeft, staat dat een aantal tv-programma’s die nu nog te aanschouwen zijn op NPO 1, 2 of 3 straks alleen te zien zijn na betaling aan NPO Start Plus. De NPO heeft naar verwachting dit jaar 62 miljoen euro minder te besteden dan voorgaande jaren, waardoor ze op zoek is naar extra inkomsten.

Maar als de tv-kijker extra moet betalen voor NPO-programma’s, betekent dat dat er voortaan dubbel betaald moet worden. Met belasting betalen we namelijk al aan de NPO, maar om alle programma’s dan te kunnen zien moeten we extra betalen voor NPO Start Plus. De kosten hiervan zullen 2,95 euro per maand bedragen.

Nog niets vastgesteld

Volgens een woordvoerder van de NPO blijven programma's gewoon gratis online te zien. Als de NPO de rechten niet heeft, verdwijnen de programma's na verloop van tijd achter een betaalmuur, maar ,,het idee dat alles achter een betaalmuur verdwijnt, daar is absoluut geen sprake van''. Er wordt wel nagedacht over allerlei scenario's, maar volgens de woordvoerder is nog niets vastgesteld.