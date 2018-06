Baantjer keert terug op tv

De bekende serie Baantjer keert na twaalf jaar weer terug op televisie. Acteur Waldemar Torenstra zal de rol van rechercheur De Cock vertolken. De serie zal te zien zijn bij RTL4 en Videoland.

'Enorme eer'

Baantjer speelt zich af in de roerige jaren tachtig, als het personage De Cock net rechercheur is geworden. Naast Waldemar Torenstra, speelt ook Tygo Gernandt in de vernieuwde serie. Hij speelt de rol van de vaste partner van De Cock, Tonnie Montijn. „Het is een enorme eer en tegelijkertijd een grote uitdaging om in de huid te kruipen van een van Nederlands meest bekende personages, inspecteur De Cock”, zegt Waldemar.

Het idee voor de serie is afkomstig van Thijs en Peter Römer, de kleinzoon en zoon van Piet Römer, die de oude Baantjer in de oorspronkelijke reeks speelde. De nieuwe serie wordt voorafgegaan door een speelfilm die volgend jaar in de bioscoop te zien zal zijn. Thijs Römer heeft mede het scenario van de film geschreven.

Nog even wachten

De opnames van de nieuwe Baantjer starten in september. De regie is in handen van Arne Toonen (Dik Trom, De Boskampi’s); de productie is in handen van Millstreet Films. Het personage De Cock werd ooit bedacht door rechercheur Appie Baantjer, die zeventig boeken rond de Amsterdamse diender schreef. Van de Baantjer-boeken zijn 7 miljoen exemplaren verkocht.