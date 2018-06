Ariana Grande na relatie van paar weken verloofd

Wat moeten fans van Shakira teleurgesteld zijn geweest toen haar concert van november vorig jaar werd afgelast wegens stemproblemen. De Colombiaanse superster maakte zaterdagavond acht jaar afwezigheid ruimschoots goed in een uitverkochte Ziggo Dome en haar kroost was er ook bij.

De laatste keer dat Shakira voet op Nederlandse grond zette, was in december 2010, toen ze optrad in de Rotterdamse Ahoy. Eerder dat jaar scoorde ze nog een dikke zomerhit met het WK-nummer Waka Waka (This Time For Africa), haar laatste top 10-notering in ons land. Haar zoontjes Milan (5) en Sasha (3) moesten toen nog geboren worden. Tijdens deze show in Amsterdam zijn de jochies er voor het eerst bij, zegt mama Shakira trots.

Niet alleen bij de kids van de latinzangeres is de anticipatie groot, ook het publiek kijkt reikhalzend uit naar de terugkeer van het idool. Verschillende Colombiaanse vlaggen wapperen in de zaal en wanneer de lichten doven voor aanvang klinken er lofkreten in het Spaans. Ze opent met Estoy Aquí, haar eerste hit in Zuid-Amerika. Ze schudt sensueel met haar billen en zwiept wild met d’r haar; twee moves die tot haar handelsmerken behoren en die ze veelvuldig in de strijd gooit.