Amsterdam Open Air: talent uit Zuidoost gaat knallen

Eén van de populairste festivals van de Randstad (misschien wel hét populairste festival) staat weer voor de deur: Het tweedaagse festival Amsterdam Open Air gaat deze eerste zaterdag van juni traditiegetrouw van start in het Amsterdamse Gaasperpark in Zuidoost. Het Zuidoost van Angelo Bromet, die dit jaar wederom een stage host met het concept Afrolosjes. En laten er nou op die stage (al vanaf de eerste editie van Amsterdam Open Air) alleen maar talenten uit Amsterdam Zuidoost staan.

Zo komt het dat we een zichtbaar vrolijke Bromet voorafgaand aan het festival spreken over de Afrolosjes stage. Die dit jaar voor het eerst trouwens maar één van de twee dagen een stage op het festival host: „De zondag”, zegt hij. „Ja, daar hadden onze mensen in het begin wel een beetje moeite mee. Maar toen ze hoorden dat zelfs de vaste concepten GirlsLoveDj’s en Format het veld hebben moeten ruimen, konden ze het iets makkelijker verteren. En toen bleek dat we de stage deelden met het megavette label Daily Paper, nóg iets makkelijker.”

De tijd rijp

De reden voor het aangepaste festivalprogramma? Volgens organisator Sjoerd Wynia is het daar nu echt de tijd voor. „Je moet in beweging blijven. Er waren ook andere partijen die stonden te dringen. Ook al zei ik vorig jaar nog dat we het niet moesten veranderen, hadden we nu toch het gevoel dat de tijd rijp was.”

Bromet vult aan: „Er gebeurt gewoon heel veel in de Amsterdamse clubscene. En dit festival weerspiegelt wel wat er in het Amsterdamse nachtleven gebeurt. We hebben met Afrolosjes aardig wat jaren onafgebroken het hele weekend mogen staan, dus we hadden wel zoiets van: als GirlsLoveDj’s wordt meegenomen in die verandering, dan kun je het niet raar vinden. En wat het ons wel gebracht heeft: we gaan zondag nog harder knallen.”

Want met Afrolosjes staat Bromet al vanaf de eerste editie van Amsterdam Open Air (in 2011) op het festival, toen nog als Africa’s Epic Sound. Wynia, die zelf in Zuidoost woonde, wilde iets doen met het imago van het stadsdeel en het heerlijke Gaasperpark. „Mensen zeiden dat als ik écht iets wilde bereiken, ik bij Angelo moest zijn. Hij deed – net als nu – heel veel voor de community van Zuidoost. Dus we gingen in gesprek en zo stond het grootste talent uit Zuidoost op een eigen stage van het allereerste begin van Amsterdam Open Air.”

„Wel in een heel klein tipi-tentje dat eerste festival”, vertelt Bromet lachend verder. „Dat tentje was iets kleiner uitgevallen dan de bedoeling was. De meeste mensen van onze crew die dit toen voor het eerst deden, dachten dat het expres gebeurd was. ‘Zie je wel, ze willen helemaal geen festival voor ons maken’, werd er geroepen. Maar ik wist dat het een fout was en gestaag zijn we per festival gegroeid naar een volwaardige stage waarvoor mensen echt speciaal naar het festival kwamen. Maar ook naar een stage waar mensen aan kwamen waaien die normaal helemaal niet direct met een Afrolosjes-sound te maken zouden hebben gehad.”

Diversiteit

Inmiddels is Afrolosjes niet alleen maar te zien op Amsterdam Open Air Festival, maar worden er ook feesten buiten het festival om georganiseerd door heel Nederland. Sommige dj’s die ooit begonnen op de stage in Zuidoost hebben inmiddels hun werk kunnen maken van hun leven als dj. En het doel is bereikt: er is diversiteit geboden in het uitgaansleven, ook voor de mensen uit Zuidoost. „Toen we begonnen hadden mensen uit Zuidoost nog heel erg het gevoel dat festivals echt niet aan hen besteed was. Dat Amsterdam Open Air niet voor hun was.”

Wynia: „Inmiddels komt ongeveer een kwart van de bezoekers van Amsterdam Open Air uit het gebied van Amsterdam Zuidoost. De eerste keer was dat misschien maar 500 man, waarvan een derde op de gastenlijst van Angelo stond!”

Bromet: „Het is onderdeel geworden van het zomerschema van de bewoners van Zuidoost. Dáár zijn velen in contact gekomen met andere stijlen; techo, deephouse… Daarvoor gingen ze niet. Ja, naar Kwaku. Maar na Open Air gingen ze ook naar Appelsap en Encore Festival en misschien ook een keer een technofeest. Langzaamaan is alles gaan mengen. Onze bezoeker was nieuwsgierig, wilden checken wat er nog meer was. En zo kwamen ze voor het eerst met techno en house in aanraking. En andersom ook kwamen er technoliefhebbers bij onze stage die nog nooit naar een afrofeest waren geweest. Dat is te gek.”

Afrolosjes host een stage tijdens Amsterdam Open Air, dat op 2 en 3 juni plaatsvindt in het Amsterdamse Gaasperpark. Het festival is volledig uitverkocht.