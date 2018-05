Waylon noemt winst Israël jammer voor songfestival

Direct na het behalen van een teleurstellende 18e plaats op het songfestival, toont Waylon zich in Lissabon opvallend sportief over zijn verlies. Tegen de verzamelde Nederlandse pers zegt hij: ,,De 18e plaats is niet verdiend, maar prima. Ik ben ontzettend trots. We hebben iets gedaan waar we in geloven, dat is het belangrijkst.” Over het niet winnen, zegt hij: ,,Natuurlijk wil je eerste worden, je wilt dat festival na 44 jaar weer eens naar Nederland halen. Dat doe je door je nek uit te steken. En dat hebben we gedaan. Het voelde goed.”

Sneer

Opvallend is vervolgens zijn reactie op de winnaar van het liedjesfestijn, de Israëlische Netta Barzilai en haar liedje Toy. Het lijkt erop dat Waylon, die met zijn eigen a-typische songfestivalliedje Oulaw in ‘Em onder meer een lans wilde breken voor eigenzinnigheid en dingen zei als ‘iedereen kiest al snel voor veiligheid en dat wilde ik juist niet doen’, met twee maten meet. De eigenzinnigheid van Barzilai mocht namelijk rekenen op een sneer: ,,Israël is een terechte winnaar als je het songfestival ziet als een circus en de gekkigheid. Maar het zal weinig verandering in Eurovisie brengen, dat vind ik jammer. Vorige keer was het een vrouw met een baard en nu is het een kip”.

Hoewel Barzilai inderdaad is aangeduid als een rariteit vanwege haar opvallende verschijning en kippengekakel, werd ook al snel duidelijk dat haar vrolijke nummer een diepere betekenis heeft. Net als Waylon zingt Barzilai namelijk over zichzelf, en wel over de tijd waarin ze gepest werd en niet geaccepteerd werd zoals ze was. In het AD zei ze daarover: ,,Ik weet nu dat het gedrag van de pesters voortkwam uit angst, de angst voor iets afwijkends. En hoe noem je iemand die bang is? Een chicken. Ik plaag de pesters dus terug door ze na te doen.” Ook de #metoo-discussie komt voorbij.

Zenuwslopend

Waylons 18e plaats werd overigens behaald na een zenuwslopende puntentelling. Nadat alle vakjury’s via een bekende landgenoot – die steevast veel te lang aan het woord blijft – hun punten hadden verdeeld en Waylon het met 89 punten tot een 13e plek had geschopt, gooide de televoting roet in het eten: 32 punten. Ter vergelijking: winnaar Israël kreeg 317 punten van het publiek.

Overigens werd ook duidelijk dat Waylon zich desondanks niet uit het veld laat slaan als het gaat over het toch ooit eens een keer winnen van het songfestival. Na zijn tweede plaats met Ilse de Lange en het liedje Calm after the storm en zijn 18e plaats met Outlaw in ‘Em dit jaar, sluit hij niet uit dat hij het nog eens gaat proberen. Sterker nog, Waylon weet het zeker. ,,Ik ga gewoon zeker nog een keer meedoen, ja hoor!” Wie weet zien we de countryster volgend jaar dus terug in Israel.