Waylon: ik voel geen extra druk

René Romkes is songfestivalkenner en organisator van Eurovision in Concert. Voor Metro schrijft hij een column over de gebeurtenissen rond Waylon in Lissabon. Dit is deel 2.

Het is rustiger dan anders in het perscentrum vanochtend. Logisch, want gisteravond vond het Israëlische feestje plaats. Zelfs Cornald Maas is er nog niet. Opmerkelijk, want Cornald is er altijd. Jaarlijks is hij vrijwel de enige commentator die vanaf de eerste repetitiedag in het perscentrum te vinden is. De internationale collegacommentatoren bereiden zich nauwelijks of elders voor en melden zich doorgaans pas tijdens de tweede repetitieweek. Niks voor Cornald.

Huiswerk

De helft van zijn huiswerk heeft hij al in Nederland gedaan getuige de stapel A4'tjes die hij uit zijn tas tovert. Je ziet hem zwoegen. Brilletje op, kladblok, potlood en gummetje bij de hand. En de timer naast zijn laptop, want Cornald heeft exact 40 seconden voor de afkondiging van het ene land en de aankondiging van het volgende land. En dat moet exact kloppen, want Cornald wil niet - zoals veel van zijn buitenlandse collega's - door de liedjes heen praten.

Kill your darlings

Malta repeteert. Cornald prevelt wat in zichzelf. Tijdens zijn research heeft ie gevonden dat de Maltese zangeres Christabelle zich inzet voor mensen met mentale ziekten. Moet hij dit melden in zijn commentaar of niet? Na wikken en wegen pakt hij zijn gummetje. Kortom, het liefdadigheidswerk van Christabelle wordt geschrapt. Ik vermoed dat het vervangen wordt door een vileine opmerking over de 3 (!) make-up-artists die de Maltese diva ingevlogen heeft.

Een journalist van een buitenlandse website meldt zich. Of Cornald tijd heeft voor een video-interview. 'Kan wel even tussendoor' zegt hij vriendelijk. Nog geen uur later verschijnen er diverse berichten dat de Nederlandse commentator in een video interview kritiek heeft geuit op de wijze waarop de Britten het Eurovisie Songfestival aanpakken. Cornald baalt: 'Volledig uit z'n verband gerukt!'

In het perscentrum klinkt er opnieuw geen applaus na de tweede repetitie van Waylon. Cornald begrijpt het niet. Nederland blijft maar zakken bij de bookmakers. ‘Hoe kan dat nou?', vraagt hij zich hardop af. Tja, sommige songfestival-ditjes-en-datjes kan zèlfs Cornald Maas niet verklaren...