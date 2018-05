Vader Meghan definitief afwezig bij Royal Wedding

Hét huwelijk wordt zaterdagochtend natuurlijk uitgebreid gecoverd door onder meer de NOS en de BBC, maar vanaf donderdagavond zijn er ook genoeg Harry-en-Meghan-gerelateerde films- en series te zien. Lekker om in de stemming te komen.

Speelfilm

Op Net5 is er donderdagavond om 20.40 uur een heuse speelfilm te zien over de ontmoeting tussen prins Harry en Meghan, Harry & Meghan: A Royal Romance. Ook het huwelijksaanzoek zit erin, dus dat betekent dat de film niet lang geleden gemaakt kan zijn. Of dat de kwaliteit ten goede is gekomen valt te betwijfelen, maar de hoofdrolspeelster - de Jamaicaanse Parisa Fitz-Henley - lijkt in ieder geval wel heel erg op Meghan, dus dat is in elk geval al een plusje. Bekijk de trailer hieronder.

Ook AVROTROS pikt graag een graantje mee met de populariteit van de Royal Wedding en zendt donderdagavond vanaf 21.30 uur de documentaire Harry en Meghan, een koninklijk sprookje uit. Hierin geen acteerwerk, maar een beschouwing van hun relatie aan de hand van bestaande beelden van het stel. Betrokkenen en insiders geven een beeld van het verleden van Meghan en de familiegeschiedenis van haar voorouders.

Vriendinnen klappen uit de school

Op TLC is het het hele weekend feest; de zender staat het hele weekend in het teken van het Britse sprookjeshuwelijk. Het begint op vrijdagavond om 21.00 uur met een portret van Meghan. Vrienden en vriendinnen vertellen wie Meghan is en hoe ze Harry heeft ontmoet. Of dit échte vriendinnen zijn, valt te betwijfelen want mensen die in werkelijkheid dichtbij haar staan zullen hun mond wel houden.

Zaterdagochtend, dus vlak voor de huwelijksvoltrekking, zendt TLC vanaf 10.10 uur twee documentaires uit, onder meer over de etiquette binnen het Britse koningshuis en de bruidsjurken die Britse prinsessen en koninginnen in het verleden droegen. Pas op dat je niet te lang blijft hangen, want om 12.15 beginnen de festiviteiten bij de NOS!