Utopia 2 zoekt mannen, maar vooral ook leuke vrouwen

Met 1,2 miljoen views voor de video van ‘Sofiane’ verbrak Boef het Nederlandse record voor meeste views in een dag én hij sleepte er vorige week een FunX-award mee binnen. Verantwoordelijk voor die clip is regisseur Teemong, de meest mysterieuze persoon in de Nederlandse popmuziek.

‘Een Teemong video’. Elke videoclip die regisseur Teemong maakt, wordt voorafgegaan door die boodschap. Sinds de Eindhovenaar tien jaar geleden begon met het maken van clips voor bevriende rappers is hij een fenomeen geworden. Talloze artiesten, met name in de hiphop, voorzag hij van een video, zoals The Opposites, De Jeugd van Tegenwoordig en Ali B. Zo gezichtsbepalend als Anton Corbijn in de jaren tachtig en negentig met zijn clips was voor artiesten als Nirvana, Depeche Mode en U2, zo belangrijk is Teemong voor de Nederlandse hiphopscene. En zo gezichtsloos is hij zelf. De regisseur die verantwoordelijk is voor miljoenen views voor de artiesten waar hij videoclips voor maakte, is zelf een waar mysterie. Volgens hem moet het creatieve proces en de inhoud van zijn werk de voorkeur genieten boven zijn persoon.

Mystiek

„Iedereen in de hiphop kent hem, maar niemand kent hem. Teemong is een mystieke aanwezigheid” vertelt Akwasi, tv-persoonlijkheid, acteur en rapper van hiphopformatie Zwart Licht. Akwasi werkte met de regisseur samen voor de videoclip van Zwart Licht’s single ‘Backup staat klaar’, dat een State Award (Grammy van de Nederlandse hiphop) won voor beste videoclip. „Hij is een introvert persoon, iemand die het niet belangrijk vindt zichzelf te laten zien.”

Dus geeft Teemong geen interviews en laat zich niet herkenbaar op de foto zetten. De spaarzame keren dat hij in de openbaarheid treedt, zoals bij optredens van zijn beste vriend rapper Fresku, zet hij zijn capuchon op en trekt zijn pet zo diep over zijn ogen heen dat zijn gezicht nauwelijks te zien is. In een wereld waar iedereen aandacht zoekt en gezien wil worden, zoekt Teemong de schaduw. Dat zijn echte naam Timon van den Elskamp bekend is, mag een wonder heten. Al wordt er zelfs getwijfeld of dát wel klopt.

Legendarisch

Wie een clip mag maken met Teemong, treedt definitief toe tot de Nederlandse hiphopelite. Elke hiphopartiest hoopt dan ook dat hij ooit een video met de regisseur uit Eindhoven mag draaien. „Het is een keurmerk”, legt Akwasi uit. „Maak je een video met hem, dan bevind je je in een bepaalde categorie. Hij is een legendarisch filmmaker.”

Teemong kiest zelf met wie hij wil werken. „Omdat hij ons nummer tof vond, wilde hij met ons werken”, zegt Akwasi. Job de Wit, muziekjournalist, hiphopkenner en videoclipexpert, bevestigt dat: „Hij werkt echt niet met iedereen. Hij kiest voor jou, niet andersom. Het is niet zo dat je met een zak geld kunt aankomen en hem aan het werk zet. Hij werkt alleen als hij zijn eigen ding kan doen.” Akwasi is het daar mee eens: „Hij werkt volledig autonoom. Zijn manier van verhalen vertellen is uniek, hij heeft een visie en doet niemand na. Hij is volledig zichzelf, en toch zit er humor in, door de manier van knippen.”

Rebels

Volgens De Wit is die eigen visie enorm belangrijk en een van de redenen van het succes van Teemongs video’s. „Er komen meerdere Nederlandse videoclips per week uit. Als je daar bovenuit wil steken, dan heb je een regisseur nodig met originele ideeën. Die heeft hij. Teemong is heel creatief en beheerst verschillende stijlen. De ene keer maakt hij een rauwe, lowbudget straatvideo, dan is het weer een animatie of een gelikte video. Maar net zo makkelijk maakt hij een stijlvolle zwartwitclip voor Yellow Claw. Toch zit er altijd een rode draad in: het is rebels en er zit een boodschap in. Er is altijd een element van subversiviteit, het afzetten tegen de gevestigde orde. Met zijn clips zet hij je aan tot nadenken.”