Temptation deelnemers komen samen: ruzie in de tent?

Metro ging naar Kopenhagen en sprak met hoofdrolspelers en makers van de eerste Deense Netflixserie The Rain.

Hoe toepasselijk: het regent in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De terrassen op de Nyhavn, de beroemde oude havenstraat met zijn in gekleurde panden gevestigde visrestaurants en bierlokalen zijn, op een paar dappere toeristen na, verlaten. Honderd meter verderop, op de eerste verdieping van vijfsterrenhotel D’Angleterre, haasten de acteurs uit de nieuwe Netflixserie The Rain zich intussen van interview naar interview.

Er heerst een opgewonden sfeer. De première van The Rain (4 mei) is dichtbij en cast en crew zijn supertrots op de dystopische, spannende reeks over een wereld waar een heftig virus dat zich verspreid via regen de halve aarde uitroeit. Centraal in deze eerste Deense Netflixserie ooit staat een groepje jongeren dat probeert te overleven terwijl ze worden aangevallen door uitgehongerde soortgenoten en ondertussen elk spatje regen moeten ontwijken.

Andere koek

„Als ik in een serie zit die alleen in Denemarken uitkomt, is het helemaal top wanneer daar een miljoen mensen naar kijken” zegt Mikkel Boe Følsgaard (33), die in de serie gestalte geeft aan Martin, de oudste en de leider van het groepje overlevers waar de serie op focust. „Maar een Netflixserie is andere koek, daarmee kun je de halve wereld bereiken. Niet dat we daar in de zes maanden dat we The Rain aan het draaien waren mee bezig waren, overigens. Sterker: we hebben het er niet één keer over gehad. Het is iets waar we pas nu de serie af is over nadenken en fantaseren.”

Coole chick

Belangrijkste personage in The Rain is Simone, een slim, dapper en cool meisje dat wordt gespeeld door de 24-jarige Deens-Zweedse actrice Alba August. Samen met haar jongere broertje Rasmus schuilt ze zes jaar in een bunker voordat ze naar buiten gaan om op zoek te gaan naar hun vader die hen heeft beloofd het virus te zullen stoppen. „Als ze buiten komen zien ze een verwoeste wereld, een wereld die heel anders is dan de wereld die ze achterlieten. Samen moeten ze erachter komen hoe ze zich moeten gedragen om te overleven.”

Alba August als Simone.

Ondanks de horrorachtige post-apocalyptische wereld zijn de tieners en jongvolwassenen in The Rain ook ‘gewoon’ bezig met alledaagse en universele zaken als liefde en vriendschap. „Dat is misschien wel het belangrijkste thema in deze serie”, zegt August. „Waar mensen zijn is er ook liefde, vriendschap en jaloezie. Omdat er een noodtoestand is en het om overleven draait, vallen alle ruis en poespas weg en is iedereen heel puur en echt.”

Nu is het wachten op de reacties. Waar hopen ze op wanneer ze volgende week door hun thuisstad Kopenhagen, waar het grootste deel van The Rain werd opgenomen, lopen? Boe Følsgaard: „Op mensen die zeggen dat ze niet konden ophouden met kijken, dat ze de acht afleveringen in één keer gebingewatcht hebben.” Alba: „Hoe dan ook: mensen zullen enthousiast zijn. Weet je waarom ik dat denk? Omdat jullie journalisten vandaag allemaal klagen dat er maar drie afleveringen beschikbaar waren voor de pers, dat zegt wel genoeg denk ik.”

Met de voor een groot deel van de Denen al meteen fatale regenbui uit de eerste aflevering van The Rain in mijn gedachten, loop ik richting de uitgang. De paraplu die de hotelmedewerker me aanbiedt voordat hij de deur voor me opent, sla ik niet af. Ik zou wel gek zijn.

De achtdelige serie The Rain is vanaf vrijdag 4 mei te zien op Netflix.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar