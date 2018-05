Natuurlijk kun je dit jaar weer naar Mysteryland, Tomorrowland, Dance Valley of Defqon 1, maar er zijn heel wat festivals in binnen- en buitenland die je de komende jaren in de gaten moet houden die iets minder bekend zijn, maar wél heel leuk. Metro bezocht er al een paar, en heeft nog een aantal tips voor je die je de komende jaren in de gaten moet houden.

Music On

Pas geweest, maar in festivalland zeker geen verkeerde aanwinst: Music On. Twee dagen feest in het Havenpark in Amsterdam. Tenminste, dat was het dit jaar want het festival - dat vorig jaar voor het eerst plaatsvond in het Meerpark - is pas sinds twee jaar in Nederland te beleven. Hier vind je een welkome mix van techno en techhouse, van grootheden als Loco Dice, Paco Osuna en natuurlijk Marco Carola: de host van het festival.

Music On festival. / Music On Facebook

Eén ding: het gaat hier echt om de muziek. De aankleding is prima, maar er wordt weinig gebruik gemaakt van poespas. Ga hier dus niet naartoe voor de mooie decors en het gevarieerde eten, wél voor het goede geluid en de fijne artiesten. Oh, en als je er van houdt om de gekste types te zien, want op dit festival is een flink aantal Geordie Shore-achtige typjes te bewonderen, gezien het feit dat Music On nogal wat Engelse liefhebbers heeft. Helemaal niet erg, want los gaan ze zeker!

Melt!

Dit Duitse festival vindt plaats in het Ferropolis openluchtmuseum, vol met industriële machines uit de twintigste eeuw. Lekker industrieel dus en een hele vette omgeving om in te feesten. Op het festival treden ieder jaar overdag artiesten en bandjes op, 's nachts wordt het stokje overgedragen aan de beste dj's uit binnen- en buitenland.

Melt Festival. / Melt Festival Facebook

Dit jaar zijn bijvoorbeeld optredens van Florence + The Machine, Nina Kraviz, Ben Klock, The Internet, Adana Twins en Adriatique. Leuk detail: het allerleukste stukje festival is hier het stukje waar ’s nachts gefeest wordt net buiten het festivalterrein. Omdat dit buiten het terrein is, komen er ook locals feesten.

The Ark

Vakantie vieren en feesten tegelijk: wie wil dat nou niet? Ook deze zomer kan dat weer op een cruiseschip tijdens de vierdaagse party cruise The Ark. Vanwege het grote succes van vorig jaar, organiseert The Ark dit jaar niet één, maar twee weekenden waarbij je vanuit Barcelona via Sète, Ibiza en Palma de Mallorca weer terug vaart naar Barcelona.

Exit Festival, de Dance Arena. / Exit Festival Facebook

Onder anderen Faithless (DJ Set), Luciano, Loco Dice, Adriatique, Olivier Weiter, Reinier Zonneveld, Claptone en Patrick Topping stappen aan boord van het cruiseschip Vision of the Seas. Maar de line-up stopt natuurlijk niet bij die paar namen: in totaal staan er meer dan honderd dj's op de line-up.

Exit Festival

Vorig jaar bracht Metro al een bezoek aan dit festival in Servië, waarbij we concludeerden dat dit festijn echt tot de favorieten voor het seizoen behoort. Servië is een stuk goedkoper om te feesten dan Nederland, de mensen zijn aardig en ook op dit festival is een line-up te bewonderen waar iedere muziekliefhebber van gaat stuiteren.

Exit Festival, de Dance Arena. / Exit Festival Facebook

Op Exit Festival heb je muziek voor letterlijk ie-de-reen die van muziek houdt. Zo is er een Dance Arena, maar is er naast dj’s ook plek voor talenten uit Servië zelf en voor grote namen uit de muziekwereld zoals Alice Merton en Ziggy Marley.

DGTL

Ja, ook dit festival is al geweest in Nederland dit jaar, maar DGTL is a. aan het uitbreiden en b. overál leuk. Verwacht hier voornamelijk grote namen uit de techno- en deephousescène, die je niet alleen in Nederland kunt bewonderen op DGTL, maar ook in het buitenland.

DGTL Santiago. / DGTL Facebook

Zo zijn er nu al DGTL-edities in Barcelona, Sao Paolo, Santiago en Tel Aviv. En dat naast de edities in Nederland aan het begin van de lente en tijdens het Amsterdam Dance Event. En oh ja, op 5 december komt er nóg een DGTL, maar waar die gaat plaatsvinden is nog een grote verrassing…