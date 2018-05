Peter R. de Vries biedt 20 euro voor jouw applaus

Met Solo: A Star Wars Story is er weer een film uit de ‘galaxy far, far away’ op aarde geland. Aan boord van de Millennium Falcon dit keer Alden Ehrenreich als Han Solo, en Emilia Clarke als zijn jeugdvriendin Qi’ra.

Woensdagochtend lijkt misschien niet hét moment om naar de bioscoop te gaan, maar daar denken de fans van de Star Wars-films heel anders over. In een aantal landen, en ook Nederland, zitten de grootste fans woensdag om 10 uur in de cinema’s voor de première van Solo: A star Wars Story. Het is de elfde Star Wars-film, maar speelt zich qua verhaal af in de periode tussen Episode III: Revenge of the Sith uit 2005 en Episode IV: A New Hope, de film waar de franchise in 1977 mee begon. Wie het nog snapt, mag doorlezen.

In Solo: A Star Wars Story is te zien hoe de legendarische Han Solo van een onderwereldfiguur verandert in een van de iconische helden uit de Star Wars Saga. Zijn eveneens iconische vertolker Harrison Ford is met zijn 75 jaar inmiddels echt te oud om een jonge Han geloofwaardig neer te zetten, en dus is de relatief onbekende Alden Ehenreich gecast voor de rol. Volgens Ehenreich was het liefde op het eerste gezicht tussen hem en zijn personage. „Han Solo is grappig en heeft swagger. Dat past heel goed bij mij.”

Eigen pad volgen

Ehenreich, die eerder te zien was in films als Hail, Ceasar en The Yellow Birds, kan zich sowieso wel identificeren met de smokkelaar from outer space. „Wat ik in hem herken, is zijn manier van dingen altijd op je eigen manier willen doen en proberen om altijd je eigen pad te blijven volgen.”

Tegenspeelster Emilia Clarke, bekend als Mother of Dragons uit Game of Thrones, herkent dat wel. „Alden is echt geknipt voor deze rol. Hoe ik het precies moet omschrijven, weet ik ook niet, maar hij brengt die typische Han Solo-swagger op de juiste manier naar het scherm. Hij probeert het en hij nailed het gewoon!” Over Han Solo zegt ze dan ook ongeveer hetzelfde: „Hij is een opportunist. Echt een ultiem voorbeeld van ‘fake it till you make it’. Hij weet het eigenlijk ook niet, maar doet het maar gewoon en kan het daardoor op den duur toch. Dat is typisch Han Solo.”

Meer dan vrienden

Clarke speelt de rol van Qi’ra, de femme fatale van het stuk. Zij en Han Solo kennen elkaar nog uit het verleden en zagen elkaar voor het laatst toen ze een beetje aan het uitvogelen waren of ze meer waren dan alleen vrienden. „En nu komen ze elkaar na lange tijd weer tegen en verkeert zij in het gezelschap van heel ander soort types, dus dat wordt nog wat.”

Maar los van zijn amoureuze avonturen, gaat A Star Wars Story voor Han Solo over een nog veel belangrijkere ontmoeting, namelijk die met de grote harige Wookiee Chewbacca. Geen liefde op het eerste gezicht, trouwens. „Het zijn twee verloren zielen”, vertelt Clarke. „Na hun eerste ontmoeting vechten ze elkaar de tent uit, maar toch ontstaat er vertrouwen en ook een vriendschap die nooit meer over zal gaan.”

Ook Clarke was overigens gek op de scenes met het harige monster, vertelt de Britse actrice. „Dat was briljant! We mochten hem lekker knuffelen en dat was als puppytherapie. Chewie vasthouden zorgt ervoor dat je je goed voelt. Over alles.”

Solo: A Star Wars Story, draait vanaf woensdag 23 mei om 10.00 in de bioscopen.