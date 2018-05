Partijtje basketbal met Katy Perry in de Ziggo Dome

In Nederland doet hij misschien niet direct een belletje rinkelen, in Amerika is hij nu één van de grootheden van dit moment: San Holo. Hij stond zelfs als enige Nederlander dit jaar op Coachella Festival. Maar wie is deze nuchtere Hollander die zo groot is in the States?

Hij loopt ergens buiten op straat in Los Angeles als we hem aan de telefoon krijgen: de 27-jarige Sander van Dijck, die door het leven gaat als San Holo. „Ik ben nu voor de vierde maand op rij in Los Angeles, want ik vind het heel vervelend om telkens heen en weer te reizen. Die jetlag…” zegt hij, terwijl de wifi-verbinding meerdere keren een beetje wegvalt. „Eind deze maand kom ik weer even terug in Nederland, dan begin ik aan een korte tour in Europa. En daarna gaan we weer terug naar Amerika. Eigenlijk ben ik meer van huis dan thuis.”

Zoetermeer

Dat thuis, is een appartement in Zoetermeer. Maar voorlopig zijn er nog geen plannen om ook daadwerkelijk naar Amerika te verhuizen, ondanks het vele reizen. „In het begin was dat heen en weer vliegen ontzettend heftig. Steeds een andere plek, steeds andere personen. Nu ik eraan gewend ben voel ik mij juist heel erg vrij. Mijn geluk hangt niet af van de plek waar ik ben, maar van wat ik aan het doen ben: muziek maken en optreden. Tuurlijk mis ik mijn vrienden en familie, maar als je dit beroep doet moet je eigenlijk een tikkeltje egoïstisch zijn en voor jezelf kiezen. Later ga ik mij wel een keer settelen op een vaste plek waaruit ik makkelijker kan reizen.”

Ontploft

De dj begon op zijn 13e met gitaar spelen en bleek behoorlijk goed: hij belandde op het Conservatorium. Maar al snel raakte hij uitgekeken op ‘gewoon’ gitaar spelen en begon hij elektronische muziek te produceren. „Ik had nooit het doel om dj te worden of het te gaan maken. Maar ik maakte remixen van klassiekers uit de hiphop en dat was iets dat niemand tot dan toe durfde. Dat is in Amerika – per ongeluk - compleet ontploft.”

Zijn tracks, die je kon vinden op Soundcloud en YouTube, werden onwijs veel gedraaid op de radio en festivals in Amerika. Voor de dj het gouden tickets naar succes in de VS. „Het was raar: ik had nog nooit gedraaid in mijn leven, maar ik werd voortdurend door andere dj’s in Amerika gedraaid. Toen pas besefte ik dat mensen het waarschijnlijk wel vet vonden.”

Nuchter in Nederland, een god in Amerika

De dj werd gekoppeld aan een management en voor hij het wist vlogen drie jaar vol optredens in de VS voorbij. Waarom het in Nederland nog niet ontploft is rond San Holo, dat weet hij zelf ook niet. Erg rouwig is hij er overigens niet om. „Ik word af en toe wel gedraaid op de radio in Nederland en ik sta dit jaar bijvoorbeeld wel op Lowlands. Dat is ook niet niks! Ik denk dat het komt omdat je in Amerika altijd een groot publiek aanspreekt, al draai je nog zo specifiek. Spreek je een bepaalde doelgroep aan, dan zijn dat vaak alsnog heel veel mensen. In Nederland zijn dat er dan maar een paar honderd.”

Dat wil trouwens niet zeggen dat Van Dijck niet herkend wordt in Nederland: „Laatst stond ik net met een bak Chinees in mijn handen bij de Randstadrail, werd ik herkend door iemand die met mij op de foto wilde. Maar dat gaat alsnog heel nuchter hoor. Dan is het van ‘Bedankt, leuk je gesproken te hebben!’ In Amerika ben je opeens een God als je ergens op het grote podium staat.”

Meer begrip

En een groot podium, daar stond hij zeker op: in april draaide hij op een enorme stage op Coachella. Dat optreden legde hem sowieso geen windeieren. „Na Coachella is iedereen opeens één en al oor. Ik denk dat het een van de grootste en belangrijkste optredens is geweest die ik ooit heb gedaan. Hoe het ging? Fantastisch. En als ik dan achteraf opeens op Shownieuws te zien ben en mijn moeder heel enthousiast een foto van de televisie maakt, is dat natuurlijk helemaal leuk. Dan snapt mijn moeder ook hoe groot het eigenlijk allemaal is wat er gebeurt. Mijn ouders waren zich daar niet echt van bewust. Eerst had ik maar een gekke switch ‘van gitaar spelen naar knopjes draaien’ gedaan. Nu begrijpen ze dat het meer is.”

En dat is wat San Holo ook aan de rest van de wereld duidelijk zou willen maken: „Dat ik meer doe dan aan knopjes draaien. Dat het echt om muzikaliteit gaat in mijn leven. Op dit moment ben ik dan ook hard bezig om mijn album af te maken zodat ik ook die kant van mezelf kan laten zien. Maar dat duurt nog even hoor. Ik ben heel perfectionistisch. Mijn doel is om het nu zo snel mogelijk af te krijgen, omdat ik weet dat de perfecte tracks anders zo lang blijven liggen dat ik ze toch niet meer leuk vind. Dus eerst dat album af, dan toeren. En wie weet komen er dan ook wel meer optredens in Nederland…”